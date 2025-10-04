"Путін отримує задоволення". Кислиця присоромив Захід
"Путін отримує задоволення". Кислиця присоромив Захід

Кислиця озвучив свою позицію
Джерело:  The Guardian

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін отримує задоволення, публічно принижуючи Захід. На цьому тлі він закликав Європу врешті серйозно поставитися до загрози з боку РФ.

Головні тези:

  • Путін уже переходить червоні лінії, однак досі не отримав відсіч.
  • Якщо все буде так продовжуватися, то ситуація на міжнародній арені може суттєвого погіршитися.

Кислиця озвучив свою позицію

Український дипломат звернув увагу на те, що Росія уже перебуває у стані війни з Європою.

На його переконання, нещодавні атаки російських дронів на країни ЄС є добре прорахованою спробою "перейти червоні лінії".

Упевнений, Путін отримує емоційне, якщо не фізичне, задоволення, принижуючи Захід, демонструючи те, що він вважає своєю суперсилою.

Сергій Кислиця

Сергій Кислиця

Заступник МЗС України

Як вважає український дипломат, наразі дії російського диктатора є "нерозважливими”.

Річ у тім, що Путін ризикує спровокувати невдоволення Трампа, який і так роздратований поведінкою свого російського колеги.

Кислиця поділився даними про те, що країна-агресорка впровадила в країни ЄС "агентів і кротів".

Саме вони, мовляв, організували польоти російських дронів над аеропортами Данії та Німеччини, а також над військовими базами союзників.

На переконання дипломата, лідери Європи загалом розуміють загрозу, однак деякі з них досі не усвідомили її.

