ССО розкрили деталі операції з ураження російського корабля

4 жовтня Сили спеціальних операції України розповіли, як їм вдалося успішно атакувати один із найновіших російських кораблів в Онезькому озері на території республіки Карелія.

ССО звітують про нове досягнення

О 04:31 ранку 4 жовтня 2025 року в результаті успішних дій одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в Онезькому озері (Республіка Карелія) уражено малий ракетний корабель «Град» (бортовий номер 575) проєкту 21631 «Буян-М», — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Українські воїни уточнили, що ворожий ракетоносій прямував з Балтійського у Каспійське море.

Воїни ССО змогли поцілити у праву частину відсіку силової установки корабля. Результати ураження наразі з'ясовуються.

Що важливо розуміти, атакований російський “Град” — один із найновіших і найсучасніших кораблів країни-агресорки.

Він був введений до складу Балтійського флоту РФ 29 грудня 2022 року.

Також відомо, що ключовим озброєнням судна є ракетний комплекс “Калібр-НК”.