ССО розкрили деталі операції з ураження російського корабля

4 жовтня Сили спеціальних операції України розповіли, як їм вдалося успішно атакувати один із найновіших російських кораблів в Онезькому озері на території республіки Карелія.
Головні тези:
- Уражений “Град” є одним із найновіших та найсучасніших у флоті Росії.
- ССО обіцяють українцям ще більше успішних операцій проти сил ворога.
ССО звітують про нове досягнення
Українські воїни уточнили, що ворожий ракетоносій прямував з Балтійського у Каспійське море.
Воїни ССО змогли поцілити у праву частину відсіку силової установки корабля. Результати ураження наразі з'ясовуються.
Що важливо розуміти, атакований російський “Град” — один із найновіших і найсучасніших кораблів країни-агресорки.
Він був введений до складу Балтійського флоту РФ 29 грудня 2022 року.
Також відомо, що ключовим озброєнням судна є ракетний комплекс “Калібр-НК”.
