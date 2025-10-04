ССО раскрыли детали поражения российского корабля

4 октября Силы специальных операций Украины рассказали, как им удалось успешно атаковать один из новейших российских кораблей в Онежском озере на территории республики Карелия.
Главные тезисы
- Пораженный "Град" является одним из новейших и современных во флоте России.
- ССО обещают украинцам еще больше успешных операций против сил противника.
ССО отчитываются о новом достижении
Украинские воины уточнили, что вражеский ракетоноситель направлялся из Балтийского в Каспийское море.
Воины ССО смогли попасть в правую часть отсека силовой установки корабля. Результаты поражения выясняются.
Что важно понимать, атакованный российский "Град" — один из новейших и современных кораблей страны-агрессорки.
Он был введен в состав Балтийского флота РФ 29 декабря 2022 года.
Также известно, что ключевым вооружением судна является ракетный комплекс "Калибр-НК".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-