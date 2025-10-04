ССО раскрыли детали поражения российского корабля
ССО раскрыли детали поражения российского корабля

4 октября Силы специальных операций Украины рассказали, как им удалось успешно атаковать один из новейших российских кораблей в Онежском озере на территории республики Карелия.

Главные тезисы

  • Пораженный "Град" является одним из новейших и современных во флоте России.
  • ССО обещают украинцам еще больше успешных операций против сил противника.

ССО отчитываются о новом достижении

В 04:31 утра 4 октября 2025 года в результате успешных действий одного из подразделений Сил специальных операций в Онежском озере (Республика Карелия) поражен малый ракетный корабль "Град" (бортовый номер 575) проекта 21631 "Буян-М", — сказано в официальном заявлении.

Украинские воины уточнили, что вражеский ракетоноситель направлялся из Балтийского в Каспийское море.

Воины ССО смогли попасть в правую часть отсека силовой установки корабля. Результаты поражения выясняются.

Что важно понимать, атакованный российский "Град" — один из новейших и современных кораблей страны-агрессорки.

Он был введен в состав Балтийского флота РФ 29 декабря 2022 года.

Также известно, что ключевым вооружением судна является ракетный комплекс "Калибр-НК".

Силы специальных операций продолжают совершать асимметричные и чувствительные действия с целью остановки врага. Силы специальных операций: Всегда за гранью! — сказано в заявлении воинов.

