Бывший руководитель спецопераций Центрального разведывательного управления в Европе и Евразии Ральф Гофф считает, что российский диктатор Владимир Путин начал испытывать пределы дозволенного в отношениях с НАТО. Главная проблема заключается в том, что Североатлантический союз не спешит поставить Путина на место.

Путин хочет видеть реакцию НАТО на его провокации

По словам Гоффа, операция СБУ "Паутина" стала еще одним доказательством того, что Россия сейчас действительно уязвимая и слабая.

Он также обратил внимание, что ФСБ, служба внутренней безопасности допустили серьезный провал.

СВР, внешняя разведка, тоже не обеспечивает должной информации о намерениях и планах иностранных правительств. В то же время, ГРУ сохраняет сильные позиции. Они хорошо финансируются и активно наращивают опыт в "серой зоне" — диверсионных операциях против Запада, — подчеркнул экс-руководитель ЦРУ.

Международное сообщество не может игнорировать тот факт, что ГРУ является чрезвычайно опасной и дееспособной службой.

По убеждению Гоффа, проблема заключается в том, что Кремль способен на более ужасные вещи, чем было до сих пор.

Он не скрывает, что недоволен реакцией НАТО на новые провокации России — если так будет продолжаться дальше, то начнется еще большая эскалация.