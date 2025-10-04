"Путин ведет себя, как двухлетний ребенок". Экс-руководитель ЦРУ объяснил действия диктатора

Бывший руководитель спецопераций Центрального разведывательного управления в Европе и Евразии Ральф Гофф считает, что российский диктатор Владимир Путин начал испытывать пределы дозволенного в отношениях с НАТО. Главная проблема заключается в том, что Североатлантический союз не спешит поставить Путина на место.
Главные тезисы
- Украина много раз демонстрировала миру, что Россия гораздо слабее, чем кажется.
- Тем не менее, ГРУ остается опасной и дееспособной службой с сильными позициями.
Путин хочет видеть реакцию НАТО на его провокации
По словам Гоффа, операция СБУ "Паутина" стала еще одним доказательством того, что Россия сейчас действительно уязвимая и слабая.
Он также обратил внимание, что ФСБ, служба внутренней безопасности допустили серьезный провал.
Международное сообщество не может игнорировать тот факт, что ГРУ является чрезвычайно опасной и дееспособной службой.
По убеждению Гоффа, проблема заключается в том, что Кремль способен на более ужасные вещи, чем было до сих пор.
Он не скрывает, что недоволен реакцией НАТО на новые провокации России — если так будет продолжаться дальше, то начнется еще большая эскалация.
