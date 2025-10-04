"Путин ведет себя, как двухлетний ребенок". Экс-руководитель ЦРУ объяснил действия диктатора
"Путин ведет себя, как двухлетний ребенок". Экс-руководитель ЦРУ объяснил действия диктатора

Путин хочет видеть реакцию НАТО на его провокации
Источник:  Эспрессо

Бывший руководитель спецопераций Центрального разведывательного управления в Европе и Евразии Ральф Гофф считает, что российский диктатор Владимир Путин начал испытывать пределы дозволенного в отношениях с НАТО. Главная проблема заключается в том, что Североатлантический союз не спешит поставить Путина на место.

Главные тезисы

  • Украина много раз демонстрировала миру, что Россия гораздо слабее, чем кажется.
  • Тем не менее, ГРУ остается опасной и дееспособной службой с сильными позициями.

Путин хочет видеть реакцию НАТО на его провокации

По словам Гоффа, операция СБУ "Паутина" стала еще одним доказательством того, что Россия сейчас действительно уязвимая и слабая.

Он также обратил внимание, что ФСБ, служба внутренней безопасности допустили серьезный провал.

СВР, внешняя разведка, тоже не обеспечивает должной информации о намерениях и планах иностранных правительств. В то же время, ГРУ сохраняет сильные позиции. Они хорошо финансируются и активно наращивают опыт в "серой зоне" — диверсионных операциях против Запада, — подчеркнул экс-руководитель ЦРУ.

Международное сообщество не может игнорировать тот факт, что ГРУ является чрезвычайно опасной и дееспособной службой.

По убеждению Гоффа, проблема заключается в том, что Кремль способен на более ужасные вещи, чем было до сих пор.

Он не скрывает, что недоволен реакцией НАТО на новые провокации России — если так будет продолжаться дальше, то начнется еще большая эскалация.

Все эти акты саботажа и экономический ущерб, нанесенный Западу, не встретили должного и решительного ответа. Путин ведет себя, как двухлетний ребенок, постоянно испытывающий границы дозволенного, и ему слишком многое сходило с рук.

