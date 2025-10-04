Колишній керівник спецоперацій Центрального розвідувального управління в Європі та Євразії Ральф Гофф вважає, що російський диктатор Володимир Путін почав випробовувати межі дозволеного у відносинах з НАТО. Головна проблема полягає в тому, що Альянс не поспішає поставити Путіна на місце.

Путін хоче бачить реакцію НАТО на його провокації

За словами Гоффа, операція СБУ "Павутина" стала ще одним доказом того, що Росія наразі є дійсно уразливою та слабкою.

Він також звернув увагу на те, що ФСБ, служба внутрішньої безпеки допустили серйозний провал.

СЗР, зовнішня розвідка, теж не забезпечує належної інформації про наміри й плани іноземних урядів. Водночас ГРУ зберігає сильні позиції. Вони добре фінансуються й активно нарощують досвід у "сірій зоні" — диверсійних операціях проти Заходу, — наголосив екскерівник ЦРУ. Поширити

Міжнародна спільнота не може ігнорувати той факт, що ГРУ є надзвичайно небезпечною та дієздатною службою.

На переконання Гоффа, проблема полягає в тому, що Кремль спроможний на жахливіші речі, ніж було досі.

Він не приховує, що невдоволений реакцією НАТО на нові провокації Росії — якщо так триватиме далі, то почнеться ще гірше ескалація.