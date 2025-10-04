Колишній керівник спецоперацій Центрального розвідувального управління в Європі та Євразії Ральф Гофф вважає, що російський диктатор Володимир Путін почав випробовувати межі дозволеного у відносинах з НАТО. Головна проблема полягає в тому, що Альянс не поспішає поставити Путіна на місце.
Головні тези:
- Україна багато разів демонструвала світу, що Росія набагато слабша, ніж здається.
- Попри це, ГРУ залишається небезпечною та дієздатною службою з сильними позиціями.
Путін хоче бачить реакцію НАТО на його провокації
За словами Гоффа, операція СБУ "Павутина" стала ще одним доказом того, що Росія наразі є дійсно уразливою та слабкою.
Він також звернув увагу на те, що ФСБ, служба внутрішньої безпеки допустили серйозний провал.
Міжнародна спільнота не може ігнорувати той факт, що ГРУ є надзвичайно небезпечною та дієздатною службою.
На переконання Гоффа, проблема полягає в тому, що Кремль спроможний на жахливіші речі, ніж було досі.
Він не приховує, що невдоволений реакцією НАТО на нові провокації Росії — якщо так триватиме далі, то почнеться ще гірше ескалація.
