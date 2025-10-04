"Путін поводиться, як дворічна дитина". Екскерівник ЦРУ пояснив дії диктатора
"Путін поводиться, як дворічна дитина". Екскерівник ЦРУ пояснив дії диктатора

Колишній керівник спецоперацій Центрального розвідувального управління в Європі та Євразії Ральф Гофф вважає, що російський диктатор Володимир Путін почав випробовувати межі дозволеного у відносинах з НАТО. Головна проблема полягає в тому, що Альянс не поспішає поставити Путіна на місце.

  • Україна багато разів демонструвала світу, що Росія набагато слабша, ніж здається.
  • Попри це, ГРУ залишається небезпечною та дієздатною службою з сильними позиціями.

Путін хоче бачить реакцію НАТО на його провокації

За словами Гоффа, операція СБУ "Павутина" стала ще одним доказом того, що Росія наразі є дійсно уразливою та слабкою.

Він також звернув увагу на те, що ФСБ, служба внутрішньої безпеки допустили серйозний провал.

СЗР, зовнішня розвідка, теж не забезпечує належної інформації про наміри й плани іноземних урядів. Водночас ГРУ зберігає сильні позиції. Вони добре фінансуються й активно нарощують досвід у "сірій зоні" — диверсійних операціях проти Заходу, — наголосив екскерівник ЦРУ.

Міжнародна спільнота не може ігнорувати той факт, що ГРУ є надзвичайно небезпечною та дієздатною службою.

На переконання Гоффа, проблема полягає в тому, що Кремль спроможний на жахливіші речі, ніж було досі.

Він не приховує, що невдоволений реакцією НАТО на нові провокації Росії — якщо так триватиме далі, то почнеться ще гірше ескалація.

Усі ці акти саботажу та економічні збитки, завдані Заходу, не зустріли належної та рішучої відповіді. Путін поводиться, як дворічна дитина, яка постійно випробовує межі дозволеного, і йому надто багато що сходило з рук.

Зеленський розповів про новий успіх України

