Зеленський оголосив про ще одну перемогу України у війні проти РФ

Глава держави Володимир Зеленський звертає увагу на те, що країна-агресорка Росія почала імпортувати бензин. За словами президента, це правильні результати роботи Служби безпеки, Збройних Сил, розвідки й українських виробників зброї.
Головні тези:
- Зеленський підтвердив потужні удари по російських об'єктах, логістиці та паливному комплексу ворога.
- Україна готує проєкти спільного виробництва зброї та нових санкцій разом із союзниками для збільшення тиску на РФ.
Зеленський розповів про новий успіх України
За словами глави держави, він заслухав доповіді щодо потужний ударів України по російських об'єктах — по їхній логістиці, паливному комплексу.
Зеленський висловив вдячність воїнам за влучність та помсту ворогу за зруйновані життя мирних українців.
Він також пообіцяв, що далекобійність буде збільшуватись.
Глава держави також офіційно підтвердив, що його команда вже готує зі союзниками проєкти щодо спільного виробництва зброї та нових санкцій.
За словами українського лідера, йдеться про одразу кілька нових санкційних рішень.
