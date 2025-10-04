Зеленський оголосив про ще одну перемогу України у війні проти РФ

Глава держави Володимир Зеленський звертає увагу на те, що країна-агресорка Росія почала імпортувати бензин. За словами президента, це правильні результати роботи Служби безпеки, Збройних Сил, розвідки й українських виробників зброї.

Зеленський розповів про новий успіх України

За словами глави держави, він заслухав доповіді щодо потужний ударів України по російських об'єктах — по їхній логістиці, паливному комплексу.

Зеленський висловив вдячність воїнам за влучність та помсту ворогу за зруйновані життя мирних українців.

Він також пообіцяв, що далекобійність буде збільшуватись.

Росія імпортує бензин, причому в різних географіях: і в Азії, з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це один із результатів путінської війни — країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин. Це правильні результати Служби безпеки України, наших Збройних Сил України, нашої розвідки й наших українських виробників зброї. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також офіційно підтвердив, що його команда вже готує зі союзниками проєкти щодо спільного виробництва зброї та нових санкцій.

За словами українського лідера, йдеться про одразу кілька нових санкційних рішень.