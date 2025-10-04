Зеленский объявил об еще одной победе Украины в войне против РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Зеленский объявил об еще одной победе Украины в войне против РФ

Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о новом успехе Украины
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский обращает внимание на то, что страна-агрессорка Россия начала импортировать бензин. По словам президента, это правильные результаты работы Службы безопасности, Вооруженных Сил, разведки и украинских производителей оружия.

Главные тезисы

  • Зеленский подтвердил мощные удары по российским объектам, логистике и топливному комплексу врага.
  • Украина готовит проекты совместного производства оружия и новых санкций вместе с союзниками для увеличения давления на РФ.

Зеленский рассказал о новом успехе Украины

По словам главы государства, он заслушал доклады о мощных ударах Украины по российским объектам — по их логистике, топливному комплексу.

Зеленский выразил благодарность воинам за меткость и месть врагу, который разрушает жизни мирных украинцев.

Он также пообещал, что дальнобойность будет расти.

Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, из Китая и других стран, и в Европе, в том числе из Беларуси. Это один из результатов путинской войны — страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин. Это правильные результаты Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины, нашей разведки и наших украинских производителей оружия.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства также официально подтвердил, что его команда уже готовит с союзниками проекты по совместному производству оружия и новым санкциям.

По словам украинского лидера, речь идет об сразу нескольких новых санкционных решениях.

Это и продление наших санкций, срок которых истек, и введение новых санкций, в том числе против компаний и лиц, работающих для российского оборонного производства. Будем объединять наши санкции с санкциями партнеров, и давление на Россию будет только увеличиваться, — пообещал Зеленский.

