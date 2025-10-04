Зеленский объявил об еще одной победе Украины в войне против РФ

Глава государства Владимир Зеленский обращает внимание на то, что страна-агрессорка Россия начала импортировать бензин. По словам президента, это правильные результаты работы Службы безопасности, Вооруженных Сил, разведки и украинских производителей оружия.
Главные тезисы
- Зеленский подтвердил мощные удары по российским объектам, логистике и топливному комплексу врага.
- Украина готовит проекты совместного производства оружия и новых санкций вместе с союзниками для увеличения давления на РФ.
Зеленский рассказал о новом успехе Украины
По словам главы государства, он заслушал доклады о мощных ударах Украины по российским объектам — по их логистике, топливному комплексу.
Зеленский выразил благодарность воинам за меткость и месть врагу, который разрушает жизни мирных украинцев.
Он также пообещал, что дальнобойность будет расти.
Глава государства также официально подтвердил, что его команда уже готовит с союзниками проекты по совместному производству оружия и новым санкциям.
По словам украинского лидера, речь идет об сразу нескольких новых санкционных решениях.
