Россия уже начала "классическую войну" против Европы — дипломат
Европе следует принять реальность
По убеждению эксчельника МИД Украины, российские дроны, которые все чаще совершают вторжение в воздушное пространство Европы, свидетельствуют о начале "классической войны", а не только гибридной.

Главные тезисы

  • Павел Климкин призывает Европу не только обсуждать провокации РФ, но и приступить к ее сдерживанию.
  • Он приветствует первое решение Франции на этом пути.

Как признался украинский дипломат, он не понимает продолжения разговоров о гибридной войне, ведь уничтожение кабелей, кибератаки, вторжение дронов — это совершенно другой уровень конфронтации.

Какая же гибридная война с дронами? Это как раз и начало классической войны. Да, она не имеет большого масштаба, впрочем, это классическая война. Несколько дней назад министр обороны Германии Писториус об этом так и сказал. Он сказал, что они не являются стороной войны, но говорить, что война, даже гибридная, не началась, как-то не соответствует действительности.

Павел Климкин

Экс-глава МИД Украины

По его убеждению, Европа должна не только начать обсуждать способы сдерживания России, но и начать действовать, пока не стало слишком поздно.

Дипломат обращает внимание на то, что пока реакция Европы на новые провокации РФ очень умеренная и суперосторожная.

Климкин поддержал решение Франции задержать танкер, принадлежащий российскому теневому флоту.

Ну конечно там нет доказательств, что из него запускались дроны, но все-таки французы показали, что контролируют процесс. Это действительно первый прецедент и важная история.

