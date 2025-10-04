Россия уже начала "классическую войну" против Европы — дипломат

По убеждению эксчельника МИД Украины, российские дроны, которые все чаще совершают вторжение в воздушное пространство Европы, свидетельствуют о начале "классической войны", а не только гибридной.
Главные тезисы
- Павел Климкин призывает Европу не только обсуждать провокации РФ, но и приступить к ее сдерживанию.
- Он приветствует первое решение Франции на этом пути.
Европе следует принять реальность
Как признался украинский дипломат, он не понимает продолжения разговоров о гибридной войне, ведь уничтожение кабелей, кибератаки, вторжение дронов — это совершенно другой уровень конфронтации.
По его убеждению, Европа должна не только начать обсуждать способы сдерживания России, но и начать действовать, пока не стало слишком поздно.
Дипломат обращает внимание на то, что пока реакция Европы на новые провокации РФ очень умеренная и суперосторожная.
Климкин поддержал решение Франции задержать танкер, принадлежащий российскому теневому флоту.
