Россия уже начала "классическую войну" против Европы — дипломат

По убеждению эксчельника МИД Украины, российские дроны, которые все чаще совершают вторжение в воздушное пространство Европы, свидетельствуют о начале "классической войны", а не только гибридной.

Европе следует принять реальность

Как признался украинский дипломат, он не понимает продолжения разговоров о гибридной войне, ведь уничтожение кабелей, кибератаки, вторжение дронов — это совершенно другой уровень конфронтации.

Какая же гибридная война с дронами? Это как раз и начало классической войны. Да, она не имеет большого масштаба, впрочем, это классическая война. Несколько дней назад министр обороны Германии Писториус об этом так и сказал. Он сказал, что они не являются стороной войны, но говорить, что война, даже гибридная, не началась, как-то не соответствует действительности. Павел Климкин Экс-глава МИД Украины

По его убеждению, Европа должна не только начать обсуждать способы сдерживания России, но и начать действовать, пока не стало слишком поздно.

Дипломат обращает внимание на то, что пока реакция Европы на новые провокации РФ очень умеренная и суперосторожная.

Климкин поддержал решение Франции задержать танкер, принадлежащий российскому теневому флоту.