Росія вже розпочала "класичну війну" проти Європи — дипломат

На переконання ексочільника МЗС України Павла Клімкіна, російські дрони, які дедалі частіше здійснюють вторгнення у повітряний простір Європи, свідчать про початок “класичної війни”, а не лише гібридної.
Головні тези:
- Павло Клімкін закликає Європу не лише обговорювати провокації РФ, але й розпочати її стримування.
- Він вітає перше рішення Франції на цьому шляху.
Європі варто прийняти реальність
Як зізнався український дипломат, він не розуміє продовження розмов про гібридну війну, адже знищення кабелів, здійснення кібератак, вторгнення дронів — це абсолютно інший рівень конфронтації.
На його переконання, Європа повинна не лише почати обговорювати способи стримування Росії, а вже почати діяти, поки не стало надто пізно.
Дипломат звертає увагу на те, що поки реакція Європи на нові провокації РФ дуже помірна та супер обережна.
Клімкін підтримав рішення Франції затримати танкер, який належить до російського тіньового флоту.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-