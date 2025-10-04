Росія вже розпочала "класичну війну" проти Європи — дипломат

На переконання ексочільника МЗС України Павла Клімкіна, російські дрони, які дедалі частіше здійснюють вторгнення у повітряний простір Європи, свідчать про початок “класичної війни”, а не лише гібридної.

Європі варто прийняти реальність

Як зізнався український дипломат, він не розуміє продовження розмов про гібридну війну, адже знищення кабелів, здійснення кібератак, вторгнення дронів — це абсолютно інший рівень конфронтації.

Яка ж гібридна війна з дронами? Це якраз і є початком класичної війни. Так, вона не має великого масштабу, втім, це класична війна. Кілька днів тому міністр оборони Німеччини Пісторіус про це так і сказав. Він сказав, що вони не є стороною війни, але говорити, що війна, навіть гібридна, не почалась, якось не відповідає дійсності. Павло Клімкін Ексглава МЗС України

На його переконання, Європа повинна не лише почати обговорювати способи стримування Росії, а вже почати діяти, поки не стало надто пізно.

Дипломат звертає увагу на те, що поки реакція Європи на нові провокації РФ дуже помірна та супер обережна.

Клімкін підтримав рішення Франції затримати танкер, який належить до російського тіньового флоту.