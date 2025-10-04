Россия меняет тактику для ударов по Украине

Американский Институт изучения войны (ISW) обращает внимание на то, что страна-агрессорка РФ активно накапливали баллистические и крылатые ракеты в течение сентября. Главная цель врага – осуществить несколько масштабных ударов с использованием беспилотников и ракет в определенные дни.
Главные тезисы
- Россия может целенаправленно наносить удары по городам и объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые не защищены ПВО.
- Враг также хочет оставить украинцев без возможности отапливать свои дома.
Чего дальше ждать от России
Как заметили американские аналитики, страна-агрессорка часто несколько дней не использует ракеты в рамках ночных ударов по Украине.
Скорее всего, это указывает на активный процесс накопления врагом баллистических и крылатых ракет.
Благодаря этому Россия сможет запускать большое количество ракет вместе с большим количеством беспилотников.
Ни для кого не секрет, что это станет безумной нагрузкой для украинской системы ПВО.
Что важно понимать, в течение прошлого месяца противник нанес лишь четыре ночных удара с использованием более 10 ракет и провел один ночной удар с использованием более 40 ракет примерно каждые две недели с конца августа 2025 года.
