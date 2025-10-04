Россия меняет тактику для ударов по Украине

Американский Институт изучения войны (ISW) обращает внимание на то, что страна-агрессорка РФ активно накапливали баллистические и крылатые ракеты в течение сентября. Главная цель врага – осуществить несколько масштабных ударов с использованием беспилотников и ракет в определенные дни.

Чего дальше ждать от России

Как заметили американские аналитики, страна-агрессорка часто несколько дней не использует ракеты в рамках ночных ударов по Украине.

Скорее всего, это указывает на активный процесс накопления врагом баллистических и крылатых ракет.

Благодаря этому Россия сможет запускать большое количество ракет вместе с большим количеством беспилотников.

Ни для кого не секрет, что это станет безумной нагрузкой для украинской системы ПВО.

Что важно понимать, в течение прошлого месяца противник нанес лишь четыре ночных удара с использованием более 10 ракет и провел один ночной удар с использованием более 40 ракет примерно каждые две недели с конца августа 2025 года.