Росія змінює тактику для ударів по Україні

Американський Інституту вивчення війни (ISW) звертає увагу на те, що країна-агресорка РФ активно накопичували балістичні та крилаті ракети протягом вересня. Головна ціль ворога — здійснити кілька масштабних ударів з використанням безпілотників і ракет у певні дні.

Чого далі чекати від Росії

Як помітили американські аналітики, країна-агресорка часто по кілька днів не використовує ракети в рамках нічних ударів по Україні.

Найімовірніше, це вказує на активний процес накопичення ворогом балістичних та крилатих ракет.

Завдяки цьому Росія отримає змогу запускати велику кількість ракет разом з великою кількістю безпілотників.

Ні для кого не секрет, що це стане шаленим навантаженням для української системи ППО.

Що важливо розуміти, протягом минулого місяця противник здійснив лише чотири нічні удари з використанням понад 10 ракет і провів один нічний удар з використанням понад 40 ракет приблизно кожні два тижні з кінця серпня 2025 року.