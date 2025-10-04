Росія змінює тактику для ударів по Україні

Американський Інституту вивчення війни (ISW) звертає увагу на те, що країна-агресорка РФ активно накопичували балістичні та крилаті ракети протягом вересня. Головна ціль ворога — здійснити кілька масштабних ударів з використанням безпілотників і ракет у певні дні.
Головні тези:
- Росія може цілеспрямовано завдавати ударів по містах і об'єктах енергетичної інфраструктури України, які не захищені ППО.
- Ворог також хоче залишити українців без можливості опалювати свої домівки.
Чого далі чекати від Росії
Як помітили американські аналітики, країна-агресорка часто по кілька днів не використовує ракети в рамках нічних ударів по Україні.
Найімовірніше, це вказує на активний процес накопичення ворогом балістичних та крилатих ракет.
Завдяки цьому Росія отримає змогу запускати велику кількість ракет разом з великою кількістю безпілотників.
Ні для кого не секрет, що це стане шаленим навантаженням для української системи ППО.
Що важливо розуміти, протягом минулого місяця противник здійснив лише чотири нічні удари з використанням понад 10 ракет і провів один нічний удар з використанням понад 40 ракет приблизно кожні два тижні з кінця серпня 2025 року.
