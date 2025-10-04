Росія змінює тактику для ударів по Україні
Україна
Росія змінює тактику для ударів по Україні

Чого далі чекати від Росії
Read in English
Джерело:  ISW

Американський Інституту вивчення війни (ISW) звертає увагу на те, що країна-агресорка РФ активно накопичували балістичні та крилаті ракети протягом вересня. Головна ціль ворога — здійснити кілька масштабних ударів з використанням безпілотників і ракет у певні дні.

Головні тези:

  • Росія може цілеспрямовано завдавати ударів по містах і об'єктах енергетичної інфраструктури України, які не захищені ППО.
  • Ворог також хоче залишити українців без можливості опалювати свої домівки.

Чого далі чекати від Росії

Як помітили американські аналітики, країна-агресорка часто по кілька днів не використовує ракети в рамках нічних ударів по Україні.

Найімовірніше, це вказує на активний процес накопичення ворогом балістичних та крилатих ракет.

Завдяки цьому Росія отримає змогу запускати велику кількість ракет разом з великою кількістю безпілотників.

Ні для кого не секрет, що це стане шаленим навантаженням для української системи ППО.

Що важливо розуміти, протягом минулого місяця противник здійснив лише чотири нічні удари з використанням понад 10 ракет і провів один нічний удар з використанням понад 40 ракет приблизно кожні два тижні з кінця серпня 2025 року.

Російські сили продовжують використовувати більше крилатих ракет і менше балістичних ракет у комбінованих ударах і, ймовірно, продовжують покладатися на балістичні ракети для нанесення точкових ударів по конкретних цілях, одночасно використовуючи безпілотники і крилаті ракети для придушення української ППО.

