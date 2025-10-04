Армия РФ атаковала железнодорожный вокзал в Сумской области — десятки пострадавших
Украина
Армия РФ атаковала железнодорожный вокзал в Сумской области — десятки пострадавших

Сумская ОВА
Россия снова атакует украинскую железную дорогу
Днем 4 октября страна-агрессорка Россия совершила масштабную атаку на железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области. Сейчас известно около 30 пострадавших мирных жителях.

  • В течение сентября зафиксировано более 3 тысяч атак России на Сумщину.
  • За этот период захватчики убили 11 гражданских в регионе.

Россия снова атакует украинскую железную дорогу

О последствиях нового вражеского нападения сообщил глава Сумской ОВ Олег Григоров.

Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре — по пассажирскому поезду сообщением Шостка-Киев, — заявил он.

Олег Григоров официально подтвердил, что пострадали пассажиры.

Как удалось узнать журналистам, речь идет о около 30 пострадавших — их количество уточняется.

Глава Сумской ОВА добавил, что на месте работают спасатели, медики и все экстренные службы.

Разворачивается оперативный штаб. Людям оказывается необходимая помощь, продолжается спасательная операция. Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются, подчеркнул Григоров.

Следует также отметить, что в течение прошлого месяца армия РФ совершила на Сумскую область более 3 тысяч атак:

▪️599 управляемых авиабомб,

▪️323 удары БпЛА,

▪️33 ракетные удары.

• К сожалению, 11 человек погибли, среди них семья из Краснопольской общины. Искренние соболезнования родным погибших. 103 жителя были ранены или пострадали, — сообщил Григоров.

