Армия РФ атаковала железнодорожный вокзал в Сумской области — десятки пострадавших

Днем 4 октября страна-агрессорка Россия совершила масштабную атаку на железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области. Сейчас известно около 30 пострадавших мирных жителях.
Главные тезисы
- В течение сентября зафиксировано более 3 тысяч атак России на Сумщину.
- За этот период захватчики убили 11 гражданских в регионе.
Россия снова атакует украинскую железную дорогу
О последствиях нового вражеского нападения сообщил глава Сумской ОВ Олег Григоров.
Олег Григоров официально подтвердил, что пострадали пассажиры.
Как удалось узнать журналистам, речь идет о около 30 пострадавших — их количество уточняется.
Глава Сумской ОВА добавил, что на месте работают спасатели, медики и все экстренные службы.
Следует также отметить, что в течение прошлого месяца армия РФ совершила на Сумскую область более 3 тысяч атак:
▪️599 управляемых авиабомб,
▪️323 удары БпЛА,
▪️33 ракетные удары.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-