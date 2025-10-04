Армия РФ атаковала железнодорожный вокзал в Сумской области — десятки пострадавших

Днем 4 октября страна-агрессорка Россия совершила масштабную атаку на железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области. Сейчас известно около 30 пострадавших мирных жителях.

Россия снова атакует украинскую железную дорогу

О последствиях нового вражеского нападения сообщил глава Сумской ОВ Олег Григоров.

Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре — по пассажирскому поезду сообщением Шостка-Киев, — заявил он. Поделиться

Олег Григоров официально подтвердил, что пострадали пассажиры.

Как удалось узнать журналистам, речь идет о около 30 пострадавших — их количество уточняется.

Глава Сумской ОВА добавил, что на месте работают спасатели, медики и все экстренные службы.

Разворачивается оперативный штаб. Людям оказывается необходимая помощь, продолжается спасательная операция. Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются, подчеркнул Григоров. Поделиться

Следует также отметить, что в течение прошлого месяца армия РФ совершила на Сумскую область более 3 тысяч атак:

▪️599 управляемых авиабомб,

▪️323 удары БпЛА,

▪️33 ракетные удары.