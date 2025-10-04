Украинские воины поразили российский ракетный корабль "Буян-М"

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил факт успешного поражения сразу нескольких важных объектов и целей российских захватчиков. В частности, под удар попал вражеский ракетный корабль.

Украинские воины отчитываются о своих новых успехах

Как сообщает Генштаб ВСУ, ночью 4 октября подразделения Сил обороны Украины мощно атаковали предприятие "Киришинефтеоргсинтез", которое находится в городе Кирише, Ленинградской области, РФ.

После этого прогремели громкие взрывы, вспыхнул пожар. Последствия атаки будут объявлены со временем.

Что важно понимать, именно Киришский НПЗ является одним из самых больших на территории врага. Его годовая мощность достигает 18,4 млн. тонн переработки нефти.

Более того, указано, что в районе Онежского озера (Республика Карелия РФ) под удар Украины попал малый ракетный корабль "Буян-М". Масштабы его повреждений уточняются.

Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские воины также успешно поразили радиолокационный комплекс “Гармонь” и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК Искандер. Она находилась на российской Курщине.