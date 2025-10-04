Украинские воины поразили российский ракетный корабль "Буян-М"
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили российский ракетный корабль "Буян-М"

Генштаб ВСУ
Украинские воины отчитываются о своих новых успехах
Читати українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил факт успешного поражения сразу нескольких важных объектов и целей российских захватчиков. В частности, под удар попал вражеский ракетный корабль.

Главные тезисы

  • Украинские военные сообщают об уже второй атаке на НПЗ "Киришнефтеоргсинтез".
  • В предыдущий раз в результате ударов из строя вышел ключевой перерабатывающий блок завода.

Украинские воины отчитываются о своих новых успехах

Как сообщает Генштаб ВСУ, ночью 4 октября подразделения Сил обороны Украины мощно атаковали предприятие "Киришинефтеоргсинтез", которое находится в городе Кирише, Ленинградской области, РФ.

После этого прогремели громкие взрывы, вспыхнул пожар. Последствия атаки будут объявлены со временем.

Что важно понимать, именно Киришский НПЗ является одним из самых больших на территории врага. Его годовая мощность достигает 18,4 млн. тонн переработки нефти.

Более того, указано, что в районе Онежского озера (Республика Карелия РФ) под удар Украины попал малый ракетный корабль "Буян-М". Масштабы его повреждений уточняются.

Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские воины также успешно поразили радиолокационный комплекс “Гармонь” и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК Искандер. Она находилась на российской Курщине.

Вместе с тем, нанесен удар по командному пункту 8 армии вооруженных сил противника, который дислоцируется на временно оккупированной территории Донбасса. Цель поражена. Результаты уточняются.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия уже начала "классическую войну" против Европы — дипломат
Европе следует принять реальность
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский объявил об еще одной победе Украины в войне против РФ
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о новом успехе Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Путин ведет себя, как двухлетний ребенок". Экс-руководитель ЦРУ объяснил действия диктатора
Путин хочет видеть реакцию НАТО на его провокации

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?