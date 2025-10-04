Українські воїни уразили російський ракетний корабель "Буян-М"
Українські воїни уразили російський ракетний корабель "Буян-М"

Генштаб ЗСУ
Українські воїни звітують про свої нові успіхи

Генеральний штаб Збройних сили України офіційно підтвердив факт успішного ураження одразу кількох важливих об'єктів та цілей російський загарбників. Зокрема під удар потрапив ворожий ракетний корабель.

Головні тези:

  • Українські військові повідомляють про вже друга атаку на НПЗ “Кірішнєфтєоргсинтез”.
  • Попереднього разу внаслідок ударів з ладу вийшов ключовий переробний блок заводу.

Українські воїни звітують про свої нові успіхи

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, вночі 4 жовтня підрозділи Сил оборони України потужно атакували підприємство “Кіришінефтеоргсинтез”, що знаходиться в місті Кіриші, Ленінградської область, РФ.

Після цього прогриміли гучні вибухи, спалахнула пожежа. Наслідки атаки будуть оголошені згодом.

Що важливо розуміти, саме Кіришський НПЗ є одним із найбільших на території ворога. Його річна потужність сягає 18,4 млн тонн переробки нафти.

Ба більше, вказано, що в районі Онезького озера (Республіка Карелія РФ) під удар України потрапив малий ракетний корабель “Буян-М”. Масштаби його пошкоджень уточнюються.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські воїни також успішно уразили радіолокаційний комплекс «Гармонь» та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК «Іскандер». Вона знаходилися на російській Курщині.

Разом з тим, завдано удару по командному пункту 8 армії збройних сил противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено. Результати уточнюються.

