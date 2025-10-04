Українські воїни уразили російський ракетний корабель "Буян-М"

Генеральний штаб Збройних сили України офіційно підтвердив факт успішного ураження одразу кількох важливих об'єктів та цілей російський загарбників. Зокрема під удар потрапив ворожий ракетний корабель.

Українські воїни звітують про свої нові успіхи

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, вночі 4 жовтня підрозділи Сил оборони України потужно атакували підприємство “Кіришінефтеоргсинтез”, що знаходиться в місті Кіриші, Ленінградської область, РФ.

Після цього прогриміли гучні вибухи, спалахнула пожежа. Наслідки атаки будуть оголошені згодом. Поширити

Що важливо розуміти, саме Кіришський НПЗ є одним із найбільших на території ворога. Його річна потужність сягає 18,4 млн тонн переробки нафти.

Ба більше, вказано, що в районі Онезького озера (Республіка Карелія РФ) під удар України потрапив малий ракетний корабель “Буян-М”. Масштаби його пошкоджень уточнюються.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські воїни також успішно уразили радіолокаційний комплекс «Гармонь» та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК «Іскандер». Вона знаходилися на російській Курщині.