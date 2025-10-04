Українські воїни уразили російський ракетний корабель "Буян-М"

Генеральний штаб Збройних сили України офіційно підтвердив факт успішного ураження одразу кількох важливих об'єктів та цілей російський загарбників. Зокрема під удар потрапив ворожий ракетний корабель.
Головні тези:
- Українські військові повідомляють про вже друга атаку на НПЗ “Кірішнєфтєоргсинтез”.
- Попереднього разу внаслідок ударів з ладу вийшов ключовий переробний блок заводу.
Українські воїни звітують про свої нові успіхи
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, вночі 4 жовтня підрозділи Сил оборони України потужно атакували підприємство “Кіришінефтеоргсинтез”, що знаходиться в місті Кіриші, Ленінградської область, РФ.
Що важливо розуміти, саме Кіришський НПЗ є одним із найбільших на території ворога. Його річна потужність сягає 18,4 млн тонн переробки нафти.
Ба більше, вказано, що в районі Онезького озера (Республіка Карелія РФ) під удар України потрапив малий ракетний корабель “Буян-М”. Масштаби його пошкоджень уточнюються.
Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські воїни також успішно уразили радіолокаційний комплекс «Гармонь» та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК «Іскандер». Вона знаходилися на російській Курщині.
