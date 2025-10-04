Армія РФ атакувала залізничний вокзал на Сумщині — десятки постраждалих

Вдень 4 жовтня країна-агресорка Росія здійснила масштабну атаку на залізничний вокзал у Шосткинській громаді, що в Сумській області. Наразі відомо про близько 30 потерпілих мирних мешканців.
Головні тези:
- Протягом вересня зафіксовано понад 3 тисячі атак Росії на Сумщину.
- За цей період загарбники вбили 11 цивільних у регіоні.
Росія знову атакує українську залізницю
Про наслідки нового ворожого нападу повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.
Олег Григоров офіційно підтвердив, що постраждали пасажири.
Як вдалося дізнатися журналістам, йдеться про близько 30 потерпілих — їхня кількість наразі уточнюється.
Глава Сумської ОВА додав, що на місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби.
Варто також зазначити, що протягом минулого місяця армія РФ здійснила на Сумську область понад 3 тисячі атак:
▪️599 керованих авіабомб,
▪️323 удари БпЛА,
▪️33 ракетні удари.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-