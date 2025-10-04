Армія РФ атакувала залізничний вокзал на Сумщині — десятки постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала залізничний вокзал на Сумщині — десятки постраждалих

Сумська ОВА
Росія знову атакує українські вокзали

Вдень 4 жовтня країна-агресорка Росія здійснила масштабну атаку на залізничний вокзал у Шосткинській громаді, що в Сумській області. Наразі відомо про близько 30 потерпілих мирних мешканців.

Головні тези:

  • Протягом вересня зафіксовано понад 3 тисячі атак Росії на Сумщину.
  • За цей період загарбники вбили 11 цивільних у регіоні.

Росія знову атакує українську залізницю

Про наслідки нового ворожого нападу повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.

Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі — у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ, — заявив він.

Олег Григоров офіційно підтвердив, що постраждали пасажири.

Як вдалося дізнатися журналістам, йдеться про близько 30 потерпілих — їхня кількість наразі уточнюється.

Глава Сумської ОВА додав, що на місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби.

Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція. Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються, — наголосив Григоров.

Варто також зазначити, що протягом минулого місяця армія РФ здійснила на Сумську область понад 3 тисячі атак:

▪️599 керованих авіабомб,

▪️323 удари БпЛА,

▪️33 ракетні удари.

• На жаль, 11 людей загинули, серед них — родина з Краснопільської громади. Щирі співчуття рідним загиблих. 103 жителі були поранені чи постраждали, — повідомив Григоров.

