Скандал навколо Криму. Президент Литви ухвалив важливе рішення
Джерело:  Delfi

4 жовтня лідер Литви Гітанас Науседа підписав указ про відставку міністра культури Ігнотаса Адомавічюса. Це сталося після того, як останній відмовився відповідати ЗМІ, кому насправді належить окупований Росією український Крим.

Головні тези:

  • Гучний скандал та цинічні заяви міністра призвели до його відставки.
  • Обов’язки міністра культури тимчасово виконуватиме міністерка освіти, науки і спорту Рамінта Поповене.

Адомавічюс йде з посади після гучного скандалу

Міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс від ультраправої партії "Зоря Німану" не зміг відповісти на запитання про приналежність Криму.

Він цинічно назвав його є провокаційним.

Це провокаційні питання, давайте навіть не будемо до них підходити, адже ми зараз говоримо не про Міністерство культури… Давайте не грати в ці ігри. Розумієте, потрібно... Є межа, за яку не варто заходити. Ось тут і потрібно зупинитися н цих питаннях, — заявив міністр.

Адомавічюс також не зміг відшукати відповідь на запитання, що б для нього означала перемога України

Напевно, найкраще це знають самі українці — що для них є перемогою. Не ми, — сказав він.

Після низки цинічних заяв міністра культури спалахнув гучний скандал — він був вимушений подати у відставку.

Обов’язки міністерки культури тимчасово виконуватиме міністерка освіти, науки і спорту Рамінта Поповене.

