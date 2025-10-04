4 жовтня лідер Литви Гітанас Науседа підписав указ про відставку міністра культури Ігнотаса Адомавічюса. Це сталося після того, як останній відмовився відповідати ЗМІ, кому насправді належить окупований Росією український Крим.
Головні тези:
- Гучний скандал та цинічні заяви міністра призвели до його відставки.
- Обов’язки міністра культури тимчасово виконуватиме міністерка освіти, науки і спорту Рамінта Поповене.
Адомавічюс йде з посади після гучного скандалу
Міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс від ультраправої партії "Зоря Німану" не зміг відповісти на запитання про приналежність Криму.
Він цинічно назвав його є провокаційним.
Адомавічюс також не зміг відшукати відповідь на запитання, що б для нього означала перемога України
Після низки цинічних заяв міністра культури спалахнув гучний скандал — він був вимушений подати у відставку.
Обов’язки міністерки культури тимчасово виконуватиме міністерка освіти, науки і спорту Рамінта Поповене.
