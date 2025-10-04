Скандал вокруг Крыма. Президент Литвы принял важное решение

4 октября лидер Литвы Гитанас Наусед подписал указ об отставке министра культуры Игнотаса Адомавичюса. Это произошло после того, как последний отказался отвечать СМИ, кому действительно принадлежит оккупированный Россией украинский Крым.
Главные тезисы
- Громкий скандал и цинические заявления министра привели к его отставке.
- Обязанности министра культуры будет временно выполнять министерка образования, науки и спорта Раминта Поповене.
Адомавичюс уходит с поста после громкого скандала
Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс от ультраправой партии "Заря Немана" затруднился ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Он цинично назвал его провокационным.
Адомавичюс также не смог найти ответ на вопрос, что бы для него означала победа Украины:
После ряда циничных заявлений министра культуры разразился громкий скандал — он был вынужден подать в отставку.
Обязанности министерки культуры будет временно выполнять министерка образования, науки и спорта Раминта Поповене.
