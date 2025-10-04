Скандал вокруг Крыма. Президент Литвы принял важное решение

4 октября лидер Литвы Гитанас Наусед подписал указ об отставке министра культуры Игнотаса Адомавичюса. Это произошло после того, как последний отказался отвечать СМИ, кому действительно принадлежит оккупированный Россией украинский Крым.

Адомавичюс уходит с поста после громкого скандала

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс от ультраправой партии "Заря Немана" затруднился ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Он цинично назвал его провокационным.

Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить, мы ведь сейчас говорим не о Министерстве культуры… Давайте не играть в эти игры. Понимаете, нужно... Есть предел, за который не следует заходить. Вот здесь и нужно остановиться на этих вопросах, — заявил министр.

Адомавичюс также не смог найти ответ на вопрос, что бы для него означала победа Украины:

Наверное, лучше всего это знают сами украинцы — что для них победа. Не мы, — сказал он.

После ряда циничных заявлений министра культуры разразился громкий скандал — он был вынужден подать в отставку.