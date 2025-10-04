"Путин получает удовольствие". Кислица пристыдил Запад
"Путин получает удовольствие". Кислица пристыдил Запад

Кислица озвучил свою позицию
Read in English
Читати українською
Источник:  The Guardian

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин получает удовольствие, публично унижая Запад. На этом фоне он призвал Европу наконец серьезно отнестись к угрозе со стороны РФ.

Главные тезисы

  • Путин уже переходит красные линии, однако до сих пор не получил отпор.
  • Если все будет так продолжаться, то ситуация на международной арене может существенно ухудшиться.

Кислица озвучил свою позицию

Украинский дипломат обратил внимание, что Россия уже находится в состоянии войны с Европой.

По его убеждению, недавние атаки российских дронов на страны ЕС являются хорошо просчитанной попыткой "перейти красные линии".

Уверен, Путин получает эмоциональное, если не физическое удовольствие, унижая Запад, демонстрируя то, что он считает своей суперсилой.

Сергей Кислица

Сергей Кислица

Заместитель МИД Украины

Как считает украинский дипломат, сейчас действия российского диктатора "безрассудны".

Дело в том, что Путин рискует спровоцировать недовольство Трампа, который и без того раздражен поведением своего российского коллеги.

Кислица поделился данными о том, что страна-агрессорка внедрила в страны ЕС "агентов и кротов".

Именно они, мол, организовали полеты российских дронов над аэропортами Дании и Германии, а также военными базами союзников.

По мнению дипломата, лидеры Европы в целом понимают угрозу, однако некоторые из них до сих пор не осознали ее.

