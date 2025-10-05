Что происходит на Днепропетровщине — объяснение военного

ГлаваСовета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко официально подтвердил, что российские оккупанты активно используют тактику "тысячи порезов" в Днепропетровской области. Враг это делает, поскольку нет достаточной силы для полноценного наступления и прорыва.
Главные тезисы
- Российские оккупанты до сих пор пытаются создать иллюзию своего присутствия в регионе.
- Де-факто все захватчики, проникающие в область, уничтожаются в тот же день.
Как развиваются боевые действия на Днепропетровщине
По словам Ивана Тимочка, на этом участке фронта специфический ландшафт и географические условия, поэтому врагу до сих пор не удалось сформировать концентрацию войск. Соответственно, в ход пошла тактика "тысячи порезов".
Армия РФ пытается отправлять свои подразделения в тыл украинских войск.
Тимочко не скрывает, что такая тактика врага является причиной серьезной нагрузки на украинскую логистику, а также мешает процессам перемещения.
На фоне последних событий обострилась необходимость присматриваться к тылам, отсекать вражеские группы и локально их уничтожать.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-