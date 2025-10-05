Что происходит на Днепропетровщине — объяснение военного

ГлаваСовета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко официально подтвердил, что российские оккупанты активно используют тактику "тысячи порезов" в Днепропетровской области. Враг это делает, поскольку нет достаточной силы для полноценного наступления и прорыва.

Как развиваются боевые действия на Днепропетровщине

По словам Ивана Тимочка, на этом участке фронта специфический ландшафт и географические условия, поэтому врагу до сих пор не удалось сформировать концентрацию войск. Соответственно, в ход пошла тактика "тысячи порезов".

Армия РФ пытается отправлять свои подразделения в тыл украинских войск.

Не вступать в бой на передовых позициях, а именно в тылы, чтобы там закрепляться и действовать по принципу раковой метастазы — заходить в здоровый организм и там разрастаться. Малыми группами, без привлечения бронетехники, — объяснил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ. Поделиться

Тимочко не скрывает, что такая тактика врага является причиной серьезной нагрузки на украинскую логистику, а также мешает процессам перемещения.