Каллас пояснила, чому Росія суттєво посилила терор проти України

На переконання очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, країна-агресорка Росія почила ще сильніше обстрілювати мирні міста та села України, щоб відволікти світ від своєї нової поразки на фронті — йдеться про провальний літній наступ армії РФ.
Головні тези:
- Україна потребує ще потужнішої підтримки з боку союзників.
- До цієї думки схиляються дедалі більше лідерів Європи.
Путін соромиться своїх поразок на фронті
Політикиня звернула увагу на те, що офіційний Брюссель продовжує активно підтримувати Україну.
За її словами, наразі триває робота над наступним пакетом санкцій, нарощується фінансування, надається важливо зброя для воїнів ЗСУ.
Що важливо розуміти, дедалі більше європейських лідерів схиляються до думки, що підтримку України потрібно негайно посилювати, адже значно посилився російський терор.
Так, із заявою з цього приводу нещодавно виступила лідерка Молдови Мая Санду:
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-