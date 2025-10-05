Каллас пояснила, чому Росія суттєво посилила терор проти України
Україна
Каллас пояснила, чому Росія суттєво посилила терор проти України

Каллас
Джерело:  online.ua

На переконання очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, країна-агресорка Росія почила ще сильніше обстрілювати мирні міста та села України, щоб відволікти світ від своєї нової поразки на фронті — йдеться про провальний літній наступ армії РФ.

Головні тези:

  • Україна потребує ще потужнішої підтримки з боку союзників.
  • До цієї думки схиляються дедалі більше лідерів Європи.

Путін соромиться своїх поразок на фронті

Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на українське цивільне населення та інфраструктуру.

Кая Каллас

Кая Каллас

Очільниця європейської дипломатії

Політикиня звернула увагу на те, що офіційний Брюссель продовжує активно підтримувати Україну.

За її словами, наразі триває робота над наступним пакетом санкцій, нарощується фінансування, надається важливо зброя для воїнів ЗСУ.

Росія не зупиниться, доки її не примусять, — наголосила Кая Каллас.

Що важливо розуміти, дедалі більше європейських лідерів схиляються до думки, що підтримку України потрібно негайно посилювати, адже значно посилився російський терор.

Так, із заявою з цього приводу нещодавно виступила лідерка Молдови Мая Санду:

Лише протягом двох днів вона бомбила пасажирські потяги та завдала ударів по цивільній інфраструктурі, щоб заморозити людей і заблокувати їхнє пересування. Це воєнні злочини. Україна потребує більшої і швидшої підтримки, щоб врятувати життя і захистити свою свободу.

Україна
Політика
Світ
