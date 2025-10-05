Каллас пояснила, чому Росія суттєво посилила терор проти України

На переконання очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, країна-агресорка Росія почила ще сильніше обстрілювати мирні міста та села України, щоб відволікти світ від своєї нової поразки на фронті — йдеться про провальний літній наступ армії РФ.

Путін соромиться своїх поразок на фронті

Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на українське цивільне населення та інфраструктуру. Кая Каллас Очільниця європейської дипломатії

Політикиня звернула увагу на те, що офіційний Брюссель продовжує активно підтримувати Україну.

За її словами, наразі триває робота над наступним пакетом санкцій, нарощується фінансування, надається важливо зброя для воїнів ЗСУ.

Росія не зупиниться, доки її не примусять, — наголосила Кая Каллас. Поширити

Russia is masking its failed summer offensive with terror attacks on Ukrainian civilians and infrastructure.



We keep supporting Ukraine as long as needed: finalizing the next sanctions package, ensuring financing, providing weapons.



Russia will not stop until forced to. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 5, 2025

Що важливо розуміти, дедалі більше європейських лідерів схиляються до думки, що підтримку України потрібно негайно посилювати, адже значно посилився російський терор.

Так, із заявою з цього приводу нещодавно виступила лідерка Молдови Мая Санду: