Каллас объяснила, почему Россия существенно усилила террор против Украины

По убеждению главы европейской дипломатии Каи Каллас, страна-агрессорка Россия стала еще сильнее обстреливать мирные города и села Украины, чтобы отвлечь мир от своего нового поражения на фронте — речь идет о провальном летнем наступлении армии РФ.

Путин стесняется своих поражений на фронте

Россия маскирует свое неудавшееся летнее наступление террористическими атаками на украинское гражданское население и инфраструктуру. Кая Каллас Глава европейской дипломатии

Политик обратила внимание на то, что официальный Брюссель продолжает активно поддерживать Украину.

По ее словам, сейчас идет работа над следующим пакетом санкций, наращивается финансирование, предоставляется важное оружие для воинов ВСУ.

Россия не остановится, пока ее не заставят, — подчеркнула Кая Каллас. Поделиться

Russia is masking its failed summer offensive with terror attacks on Ukrainian civilians and infrastructure.



We keep supporting Ukraine as long as needed: finalizing the next sanctions package, ensuring financing, providing weapons.



Russia will not stop until forced to. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 5, 2025

Что важно понимать, все большее число европейских лидеров склоняются к мнению, что поддержку Украины нужно немедленно усиливать, ведь значительно усилился российский террор.

Так, с заявлением по этому поводу недавно выступила лидер Молдовы Майя Санду: