Каллас объяснила, почему Россия существенно усилила террор против Украины

По убеждению главы европейской дипломатии Каи Каллас, страна-агрессорка Россия стала еще сильнее обстреливать мирные города и села Украины, чтобы отвлечь мир от своего нового поражения на фронте — речь идет о провальном летнем наступлении армии РФ.
Главные тезисы
- Украина нуждается в еще более мощной поддержке со стороны союзников.
- К этому мнению склоняются все больше лидеров Европы.
Путин стесняется своих поражений на фронте
Политик обратила внимание на то, что официальный Брюссель продолжает активно поддерживать Украину.
По ее словам, сейчас идет работа над следующим пакетом санкций, наращивается финансирование, предоставляется важное оружие для воинов ВСУ.
Что важно понимать, все большее число европейских лидеров склоняются к мнению, что поддержку Украины нужно немедленно усиливать, ведь значительно усилился российский террор.
Так, с заявлением по этому поводу недавно выступила лидер Молдовы Майя Санду:
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-