Каллас объяснила, почему Россия существенно усилила террор против Украины
Украина
Путин стесняется своих поражений на фронте
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

По убеждению главы европейской дипломатии Каи Каллас, страна-агрессорка Россия стала еще сильнее обстреливать мирные города и села Украины, чтобы отвлечь мир от своего нового поражения на фронте — речь идет о провальном летнем наступлении армии РФ.

Главные тезисы

  • Украина нуждается в еще более мощной поддержке со стороны союзников.
  • К этому мнению склоняются все больше лидеров Европы.

Путин стесняется своих поражений на фронте

Россия маскирует свое неудавшееся летнее наступление террористическими атаками на украинское гражданское население и инфраструктуру.

Кая Каллас

Глава европейской дипломатии

Политик обратила внимание на то, что официальный Брюссель продолжает активно поддерживать Украину.

По ее словам, сейчас идет работа над следующим пакетом санкций, наращивается финансирование, предоставляется важное оружие для воинов ВСУ.

Россия не остановится, пока ее не заставят, — подчеркнула Кая Каллас.

Что важно понимать, все большее число европейских лидеров склоняются к мнению, что поддержку Украины нужно немедленно усиливать, ведь значительно усилился российский террор.

Так, с заявлением по этому поводу недавно выступила лидер Молдовы Майя Санду:

Только в течение двух дней она бомбила пассажирские поезда и нанесла удары по гражданской инфраструктуре, чтобы заморозить людей и заблокировать их передвижение. Это военные преступления. Украина нуждается в большей и более быстрой поддержке, чтобы спасти жизнь и защитить свою свободу.

Украина
