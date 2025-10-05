Путин наконец смог "разбудить" Европу — что будет дальше
Категория
Мир
Дата публикации

Путин наконец смог "разбудить" Европу — что будет дальше

Европа начала готовиться к войне с Россией
Read in English
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Как отмечает редакция издания The Telegraph, неожиданное вторжение российских дронов в воздушное пространство разных европейских стран наконец-то смогло разбудить официальный Брюссель и заставить готовиться к войне с агрессором.

Главные тезисы

  • Лидеры Европы осознали реальную угрозу со стороны России.
  • Новые оборонные стартапы, такие как Helsing, Kraken и Cambridge Aerospace, предлагают инновационные решения для обороны членов ЕС.

Европа начала готовиться к войне с Россией

Журналисты обращают внимание на то, что около 23:30 9 сентября несколько десятков дронов пересекли воздушное пространство Польши из Беларуси.

Это было началом серии тревожных вторжений России в Европу.

Уже были озвучены версии, что часть дронов могла запускаться с танкеров российского "теневого флота" — судов, используемых для обхода санкций.

Проблема заключается в том, что никаких доказательств этому нет, а Кремль отрицает свою причастность к этим провокациям.

Лидеры Европы наконец "проснулись" и осознали, что угроза со стороны России стала реальной и даже неизбежной.

В настоящее время крайне активно обсуждается идея "стены из дронов" — сети радаров, сенсоров и систем перехвата, похожей на израильский "Железный купол".

На фоне последних событий начали стремительно появляться новые оборонительные стартапы.

Компании типа Helsing, Kraken и Cambridge Aerospace предлагают недорогие перехватчики, беспилотные патрульные катера и другие платформы. Инвестиции в сектор оборонных технологий в 2025 году уже достигли рекордных уровней.

Все это указывает на то, что Путин действительно в конце концов сумел “разбудить” Европу и заставить ее готовиться к войне.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что происходит на Днепропетровщине — объяснение военного
Как развиваются боевые действия на Днепропетровщине
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Молдовы Санду обратилась к Западу с четким требованием касательно Украины
Санду подталкивает Запад к действиям
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин испугался резкой смены в риторике Трампа
Путин не скрывает, что боится решений Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?