Путин наконец смог "разбудить" Европу — что будет дальше

Как отмечает редакция издания The Telegraph, неожиданное вторжение российских дронов в воздушное пространство разных европейских стран наконец-то смогло разбудить официальный Брюссель и заставить готовиться к войне с агрессором.
Главные тезисы
- Лидеры Европы осознали реальную угрозу со стороны России.
- Новые оборонные стартапы, такие как Helsing, Kraken и Cambridge Aerospace, предлагают инновационные решения для обороны членов ЕС.
Европа начала готовиться к войне с Россией
Журналисты обращают внимание на то, что около 23:30 9 сентября несколько десятков дронов пересекли воздушное пространство Польши из Беларуси.
Это было началом серии тревожных вторжений России в Европу.
Уже были озвучены версии, что часть дронов могла запускаться с танкеров российского "теневого флота" — судов, используемых для обхода санкций.
Проблема заключается в том, что никаких доказательств этому нет, а Кремль отрицает свою причастность к этим провокациям.
Лидеры Европы наконец "проснулись" и осознали, что угроза со стороны России стала реальной и даже неизбежной.
В настоящее время крайне активно обсуждается идея "стены из дронов" — сети радаров, сенсоров и систем перехвата, похожей на израильский "Железный купол".
На фоне последних событий начали стремительно появляться новые оборонительные стартапы.
Все это указывает на то, что Путин действительно в конце концов сумел “разбудить” Европу и заставить ее готовиться к войне.
