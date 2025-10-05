Путин наконец смог "разбудить" Европу — что будет дальше

Как отмечает редакция издания The Telegraph, неожиданное вторжение российских дронов в воздушное пространство разных европейских стран наконец-то смогло разбудить официальный Брюссель и заставить готовиться к войне с агрессором.

Европа начала готовиться к войне с Россией

Журналисты обращают внимание на то, что около 23:30 9 сентября несколько десятков дронов пересекли воздушное пространство Польши из Беларуси.

Это было началом серии тревожных вторжений России в Европу.

Уже были озвучены версии, что часть дронов могла запускаться с танкеров российского "теневого флота" — судов, используемых для обхода санкций.

Проблема заключается в том, что никаких доказательств этому нет, а Кремль отрицает свою причастность к этим провокациям.

Лидеры Европы наконец "проснулись" и осознали, что угроза со стороны России стала реальной и даже неизбежной.

В настоящее время крайне активно обсуждается идея "стены из дронов" — сети радаров, сенсоров и систем перехвата, похожей на израильский "Железный купол".

На фоне последних событий начали стремительно появляться новые оборонительные стартапы.

Компании типа Helsing, Kraken и Cambridge Aerospace предлагают недорогие перехватчики, беспилотные патрульные катера и другие платформы. Инвестиции в сектор оборонных технологий в 2025 году уже достигли рекордных уровней. Поделиться

Все это указывает на то, что Путин действительно в конце концов сумел “разбудить” Европу и заставить ее готовиться к войне.