Президент Молдовы Санду обратилась к Западу с четким требованием касательно Украины
Президент Молдовы Санду обратилась к Западу с четким требованием касательно Украины

Санду подталкивает Запад к действиям
Источник: online.ua

Лидер Молдовы Майя Санду отреагировала на усиление российского террора против мирных украинцев. На фоне последних событий она обратилась к международному сообществу с требованием увеличить и ускорить помощь Украине.

Главные тезисы

  • Украине будет тяжело выстоять без мощной поддержки союзников.
  • Она должна расти пропорционально росту российской агрессии.

Санду подталкивает Запад к действиям

Президент Молдовы призывает мир не игнорировать тот факт, что война России против Украины — это ежедневный террор.

Только в течение двух дней она бомбила пассажирские поезда и нанесла удары по гражданской инфраструктуре, чтобы заморозить людей и заблокировать их передвижение. Это военные преступления. Украина нуждается в большей и более быстрой поддержке, чтобы спасти жизнь и защитить свою свободу.

Майя Санда

Майя Санда

Президент Молдовы

С заявлением по этому поводу также выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она не скрывает, что считает шокирующими кадры с железнодорожного вокзала Шостки, где российские захватчики попали в пассажирские поезда.

Что также важно понимать, ночью 5 октября страна-агрессорка запустила по Украине более 50 ракет и около 500 ударных дронов.

Под новые удары противника попали Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области.

Известно о гибели не менее 5 гражданских и 10 пострадавших.

