Президент Молдовы Санду обратилась к Западу с четким требованием касательно Украины

Лидер Молдовы Майя Санду отреагировала на усиление российского террора против мирных украинцев. На фоне последних событий она обратилась к международному сообществу с требованием увеличить и ускорить помощь Украине.
Главные тезисы
- Украине будет тяжело выстоять без мощной поддержки союзников.
- Она должна расти пропорционально росту российской агрессии.
Санду подталкивает Запад к действиям
Президент Молдовы призывает мир не игнорировать тот факт, что война России против Украины — это ежедневный террор.
С заявлением по этому поводу также выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Она не скрывает, что считает шокирующими кадры с железнодорожного вокзала Шостки, где российские захватчики попали в пассажирские поезда.
Что также важно понимать, ночью 5 октября страна-агрессорка запустила по Украине более 50 ракет и около 500 ударных дронов.
Под новые удары противника попали Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области.
Известно о гибели не менее 5 гражданских и 10 пострадавших.
