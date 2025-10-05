Президентка Молдови Санду звернулася до Заходу з чіткою вимогою щодо України

Лідерка Молдови Мая Санду відреагувала на посилення російського терору проти мирних українців. На тлі останніх подій вона звернулася до міжнародної спільноти з вимогою збільшити і прискорити допомогу Україні.
Головні тези:
- Україні буде важко вистояти без потужної підтримки союзників.
- Вона повинна зростати пропорційно зростанню російської агресії.
Санду підштовхує Захід до дій
Президентка Молдови закликає світ не ігнорувати той факт, що війна Росії проти України — це щоденний терор.
З заявою з цього приводу також виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Вона не приховує, що вважає шокуючими кадри із залізничного вокзалу Шостки, де російські загарбники влучили у пасажирські поїзди.
Що також важливо розуміти, уночі 5 жовтня країна-агресорка запустила по Україні понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів.
Під нові удари ворога потрапили Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.
Відомо про загибель щонайменше 5 цивільних та 10 постраждалих.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-