Президентка Молдови Санду звернулася до Заходу з чіткою вимогою щодо України

Лідерка Молдови Мая Санду відреагувала на посилення російського терору проти мирних українців. На тлі останніх подій вона звернулася до міжнародної спільноти з вимогою збільшити і прискорити допомогу Україні.

Санду підштовхує Захід до дій

Президентка Молдови закликає світ не ігнорувати той факт, що війна Росії проти України — це щоденний терор.

Лише протягом двох днів вона бомбила пасажирські потяги та завдала ударів по цивільній інфраструктурі, щоб заморозити людей і заблокувати їхнє пересування. Це воєнні злочини. Україна потребує більшої і швидшої підтримки, щоб врятувати життя і захистити свою свободу. Мая Санду Президентка Молдови

З заявою з цього приводу також виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона не приховує, що вважає шокуючими кадри із залізничного вокзалу Шостки, де російські загарбники влучили у пасажирські поїзди.

Що також важливо розуміти, уночі 5 жовтня країна-агресорка запустила по Україні понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів.

Під нові удари ворога потрапили Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.