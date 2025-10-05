Путін врешті зміг "розбудити" Європу — що буде далі
Путін врешті зміг "розбудити" Європу — що буде далі

Путін
Read in English
Джерело:  The Telegraph

Як зазначає редакція видання The Telegraph, неочікуване вторгнення російських дронів у повітряний простір різних європейських країн нарешті змогло “розбудити” офіційний Брюссель та змусити готуватися до великої війни з агресором.

Головні тези:

  • Лідери Європи усвідомили реальну загрозу з боку Росії.
  • Нові оборонні стартапи, такі як Helsing, Kraken і Cambridge Aerospace, пропонують інноваційні рішення для оборони членів ЄС.

Європа почала готуватися до війни з Росією

Журналісти звертають увагу на те, що близько 23:30 9 вересня кілька десятків дронів перетнули повітряний простір Польщі з Білорусі.

Саме це було початком серії тривожних вторгнень Росії в Європу.

Уже були озвучені версії, що частина дронів могла запускатися з танкерів російського "тіньового флоту" — суден, які використовуються для обходу санкцій.

Проблема полягає в тому, що жодних доказів цьому немає, а Кремль заперечує свою причетність до цих провокацій.

Лідери Європи врешті “прокинулися” й усвідомили, що загроза з боку Росії стала реальною та навіть неминучою.

Наразі вкрай активно обговорюється ідея "стіни з дронів" — мережі радарів, сенсорів та систем перехоплення, подібної до ізраїльського "Залізного купола".

На тлі останніх подій почали також стрімко з’являтися нові оборонні стартапи.

Компанії на кшталт Helsing, Kraken і Cambridge Aerospace пропонують недорогі перехоплювачі, безпілотні патрульні катери та інші платформи. Інвестиції у сектор оборонних технологій у 2025 році вже досягли рекордних рівнів.

Усе це вказує на те, що Путін справді врешті-решт зумів “розбудити” Європу та змусити її готуватися до війни.

Україна
Політика
Політика
