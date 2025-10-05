Путін врешті зміг "розбудити" Європу — що буде далі

Як зазначає редакція видання The Telegraph, неочікуване вторгнення російських дронів у повітряний простір різних європейських країн нарешті змогло “розбудити” офіційний Брюссель та змусити готуватися до великої війни з агресором.
Головні тези:
- Лідери Європи усвідомили реальну загрозу з боку Росії.
- Нові оборонні стартапи, такі як Helsing, Kraken і Cambridge Aerospace, пропонують інноваційні рішення для оборони членів ЄС.
Європа почала готуватися до війни з Росією
Журналісти звертають увагу на те, що близько 23:30 9 вересня кілька десятків дронів перетнули повітряний простір Польщі з Білорусі.
Саме це було початком серії тривожних вторгнень Росії в Європу.
Уже були озвучені версії, що частина дронів могла запускатися з танкерів російського "тіньового флоту" — суден, які використовуються для обходу санкцій.
Проблема полягає в тому, що жодних доказів цьому немає, а Кремль заперечує свою причетність до цих провокацій.
Лідери Європи врешті “прокинулися” й усвідомили, що загроза з боку Росії стала реальною та навіть неминучою.
Наразі вкрай активно обговорюється ідея "стіни з дронів" — мережі радарів, сенсорів та систем перехоплення, подібної до ізраїльського "Залізного купола".
На тлі останніх подій почали також стрімко з’являтися нові оборонні стартапи.
Усе це вказує на те, що Путін справді врешті-решт зумів “розбудити” Європу та змусити її готуватися до війни.
