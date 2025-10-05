"Стоит бояться". Экс-генсек НАТО обратился к Европе на фоне провокаций Путина

Как заявил бывший генеральный секретарь НАТО и министр обороны Великобритании лорд Джордж Робертсон, британцам и другим странам Европы следует начать активно готовиться к масштабной войне с Россией, пока не стало слишком поздно.
Главные тезисы
- Джордж Робертсон объясняет, что подготовка к войне должна проходить на всех возможных уровнях.
- Политик также признался, что его на самом деле пугает.
Робертсон озвучил свою позицию
По его словам, подготовка к войне с Россией должна проходить не только на уровне государства и войска, но и на бытовом.
Так, экс-генсек НАТО призвал домохозяйства Великобритании запастись свечами, фонариками, водой и радиоприемниками на батарейках.
Все это очень важно, ведь могут начаться масштабные отключения электроэнергии.
Он также не скрывает своей обеспокоенности альянсом между диктаторами Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.
По его убеждению, это действительно "союз, которого следует бояться".
Он также добавил, что Россия уже ведет войну против Европы, и это нельзя игнорировать:
