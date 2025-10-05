"Стоит бояться". Экс-генсек НАТО обратился к Европе на фоне провокаций Путина
Робертсон озвучил свою позицию
Источник:  The Times

Как заявил бывший генеральный секретарь НАТО и министр обороны Великобритании лорд Джордж Робертсон, британцам и другим странам Европы следует начать активно готовиться к масштабной войне с Россией, пока не стало слишком поздно.

  • Джордж Робертсон объясняет, что подготовка к войне должна проходить на всех возможных уровнях.
  • Политик также признался, что его на самом деле пугает.

По его словам, подготовка к войне с Россией должна проходить не только на уровне государства и войска, но и на бытовом.

Так, экс-генсек НАТО призвал домохозяйства Великобритании запастись свечами, фонариками, водой и радиоприемниками на батарейках.

Все это очень важно, ведь могут начаться масштабные отключения электроэнергии.

Мы недостаточно подготовлены, недостаточно застрахованы, находимся под атакой и не в безопасности. Это так просто и жестоко, — публично признал Робертсон.

Он также не скрывает своей обеспокоенности альянсом между диктаторами Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.

По его убеждению, это действительно "союз, которого следует бояться".

Не похоже, что любой из этих лидеров изменится в ближайшее время. Я встречался с Путиным девять раз — и могу сказать: ему нельзя доверять, — предупредил мир бывший генсек НАТО.

Он также добавил, что Россия уже ведет войну против Европы, и это нельзя игнорировать:

Мы уже находимся под огнем — это просто не взрывы, а кибератаки.

