ППО України знешкодила 439 дронів та 45 ракет під час нової атаки РФ

Протягом ночі 4-5 жовтня країна-агресорка Росія завдавала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом йшлося про 549 засобів повітряного нападу.
Головні тези:
- Шість ворожих ракет не досягли своїх цілей.
- Відбулися прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях.
Звіт роботи сил ППО за 4-5 жовтня
Для нової атаки російські загарбники використали:
496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Кача — ТОТ Криму, близько 250 із них — "шахеди";
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. — РФ;
- 42 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Самарська, Курська, Брянська обл. — РФ;
- 9 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.
Що важливо розуміти, ключовий напрямок удару — Львівщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К;
6 крилатих ракет "Калібр".
