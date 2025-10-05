ППО України знешкодила 439 дронів та 45 ракет під час нової атаки РФ
ППО України знешкодила 439 дронів та 45 ракет під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Звіт роботи ППО за 4-5 жовтня
Протягом ночі 4-5 жовтня країна-агресорка Росія завдавала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом йшлося про 549 засобів повітряного нападу.

Головні тези:

  • Шість ворожих ракет не досягли своїх цілей.
  • Відбулися прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях.

Звіт роботи сил ППО за 4-5 жовтня

Для нової атаки російські загарбники використали:

  • 496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Кача — ТОТ Криму, близько 250 із них — "шахеди";

  • - 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. — РФ;

  • - 42 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Самарська, Курська, Брянська обл. — РФ;

  • - 9 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Що важливо розуміти, ключовий напрямок удару — Львівщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей:

  • 439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";

  • 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К;

  • 6 крилатих ракет "Калібр".

