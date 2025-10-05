ПВО Украины обезвредила 439 дронов и 45 ракет во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины обезвредила 439 дронов и 45 ракет во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы сил ПВО за 4-5 октября
Read in English
Читати українською

В течение ночи 4-5 октября страна-агрессорка Россия наносила комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общей сложности речь шла о 549 средствах воздушного нападения.

Главные тезисы

  • Шесть вражеских ракет не достигли своих целей.
  • Произошли прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях.

Отчет работы сил ПВО за 4-5 октября

Для новой атаки российские захватчики использовали:

  • 496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Кача — ТОТ Крыма, около 250 из них — "шахеды";

  • - 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл. — РФ;

  • - 42 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К (районы пусков: Самарская, Курская, Брянская обл. — РФ;

  • - 9 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Что важно понимать, ключевое направление удара — Львовщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 14.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей:

  • 439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

  • 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

  • 6 крылатых ракет "Калибр".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин испугался резкой смены в риторике Трампа
Путин не скрывает, что боится решений Трампа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин наконец смог "разбудить" Европу — что будет дальше
Европа начала готовиться к войне с Россией
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Каллас объяснила, почему Россия существенно усилила террор против Украины
Путин стесняется своих поражений на фронте

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?