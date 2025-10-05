ПВО Украины обезвредила 439 дронов и 45 ракет во время новой атаки РФ

В течение ночи 4-5 октября страна-агрессорка Россия наносила комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общей сложности речь шла о 549 средствах воздушного нападения.
Главные тезисы
- Шесть вражеских ракет не достигли своих целей.
- Произошли прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях.
Отчет работы сил ПВО за 4-5 октября
Для новой атаки российские захватчики использовали:
496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Кача — ТОТ Крыма, около 250 из них — "шахеды";
- 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл. — РФ;
- 42 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К (районы пусков: Самарская, Курская, Брянская обл. — РФ;
- 9 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Что важно понимать, ключевое направление удара — Львовщина.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);
1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";
32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;
6 крылатых ракет "Калибр".
