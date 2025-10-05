"Не поражение России". Фицо выступил с новым скандальным заявлением
"Не поражение России". Фицо выступил с новым скандальным заявлением

Фицо продолжает позориться на международной арене
Источник:  online.ua

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо начал цинично утверждать, что целью правительства его страны является поражение России, а лишь, мол, завершение войны двух славянских народов.

  • Скандальный политик продолжает критиковать союзников Украины в Европе.
  • Он цинично называет российско-украинскую войну "региональным конфликтом".

Он продолжает публично критиковать подход официального Брюсселя к завершению российско-украинской войны.

Целью внешней политики Словацкой Республики, правительства Словацкой Республики, премьер-министром которой я являюсь, не является поражение Российской Федерации. Наша цель — как можно быстрее закончить войну в Украине. Это славяне, убивающие друг друга. Война — это не решение.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Что важно понимать, после прихода к власти нынешнее правительство Фицо решило официально запретить предоставление Украине оружия и военной техники из государственных резервов.

Несмотря на это, он разрешил продолжать коммерческие поставки.

Если бы ЕС тратил столько энергии на мир, сколько он тратит на поддержку войны в Украине, войну можно было бы давно закончить. Я никогда не буду премьер-министром военного времени, — сетует Фицо.

Журналисты поинтересовались у пророссийского политика, не противоречит ли подход к невмешательству в войну в Украине наследию тех, кто боролся за свободу Словакии во время Второй мировой войны.

На этом фоне Фицо цинично оценил войну РФ против Украины как “региональный конфликт”.

