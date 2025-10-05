Премьер-министр Словакии Роберт Фицо начал цинично утверждать, что целью правительства его страны является поражение России, а лишь, мол, завершение войны двух славянских народов.
Главные тезисы
- Скандальный политик продолжает критиковать союзников Украины в Европе.
- Он цинично называет российско-украинскую войну "региональным конфликтом".
Фицо продолжает позориться на международной арене
Он продолжает публично критиковать подход официального Брюсселя к завершению российско-украинской войны.
Что важно понимать, после прихода к власти нынешнее правительство Фицо решило официально запретить предоставление Украине оружия и военной техники из государственных резервов.
Несмотря на это, он разрешил продолжать коммерческие поставки.
Журналисты поинтересовались у пророссийского политика, не противоречит ли подход к невмешательству в войну в Украине наследию тех, кто боролся за свободу Словакии во время Второй мировой войны.
На этом фоне Фицо цинично оценил войну РФ против Украины как “региональный конфликт”.
