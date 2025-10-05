"Нуль реальної реакції". Зеленський розкритикував світ після атак Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

"Нуль реальної реакції". Зеленський розкритикував світ після атак Росії

Володимир Зеленський
Світ знову ігнорує воєнні злочини Росії
Read in English

5 жовтня глава держави Володимир Зеленський публічно обурився через відсутність "сильної реакції" міжнародної спільноти на суттєве посилення ударів Росії по цивільній інфраструктурі України.

Головні тези:

  • Зеленський нагадав, що Путін відкинув усі мирні пропозиції.
  • Україна не зможе зупинити Росію без допомоги своїх союзників.

Світ знову ігнорує воєнні злочини Росії

Немає достойної, сильної реакції світу на все те, що відбувається. На постійне збільшення масштабу й наглості ударів. Саме тому Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави вкотре звернув увагу міжнародної спільноти на те, що російський диктатор Володимир Путін багато разів відкидав всі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари.

Ба більше, просто зараз він робить все можливе, щоб знищити цивільну інфраструктуру України — зокрема газову інфраструктуру та енергосистему напередодні зими.

Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді, — пообіцяв Володимир Зеленський.

Він також нагадав про роль західних і міжнародних ланцюгів постачання у створенні озброєнь, які використовує країна-агресорка.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Варто боятися". Ексгенсек НАТО звернувся до Європи на тлі провокацій Путіна
Робертсон озвучив свою позицію
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
День Учителя. Свириденко оголосила важливе рішення
Юлія Свириденко
Українські вчителі отримають додаткову фінансову підтримку
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Не поразка Росії". Фіцо виступив із новою скандальною заявою
Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?