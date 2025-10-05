"Нуль реальної реакції". Зеленський розкритикував світ після атак Росії

5 жовтня глава держави Володимир Зеленський публічно обурився через відсутність "сильної реакції" міжнародної спільноти на суттєве посилення ударів Росії по цивільній інфраструктурі України.
Головні тези:
- Зеленський нагадав, що Путін відкинув усі мирні пропозиції.
- Україна не зможе зупинити Росію без допомоги своїх союзників.
Світ знову ігнорує воєнні злочини Росії
Глава держави вкотре звернув увагу міжнародної спільноти на те, що російський диктатор Володимир Путін багато разів відкидав всі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари.
Ба більше, просто зараз він робить все можливе, щоб знищити цивільну інфраструктуру України — зокрема газову інфраструктуру та енергосистему напередодні зими.
Він також нагадав про роль західних і міжнародних ланцюгів постачання у створенні озброєнь, які використовує країна-агресорка.
