"Нуль реальної реакції". Зеленський розкритикував світ після атак Росії

5 жовтня глава держави Володимир Зеленський публічно обурився через відсутність "сильної реакції" міжнародної спільноти на суттєве посилення ударів Росії по цивільній інфраструктурі України.

Світ знову ігнорує воєнні злочини Росії

Немає достойної, сильної реакції світу на все те, що відбувається. На постійне збільшення масштабу й наглості ударів. Саме тому Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави вкотре звернув увагу міжнародної спільноти на те, що російський диктатор Володимир Путін багато разів відкидав всі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари.

Ба більше, просто зараз він робить все можливе, щоб знищити цивільну інфраструктуру України — зокрема газову інфраструктуру та енергосистему напередодні зими.

Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді, — пообіцяв Володимир Зеленський.

Він також нагадав про роль західних і міжнародних ланцюгів постачання у створенні озброєнь, які використовує країна-агресорка.