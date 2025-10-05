"Ноль реальной реакции". Зеленский раскритиковал мир после атак России

5 октября глава государства Владимир Зеленский публично возмутился из-за отсутствия "сильной реакции" международного сообщества на существенное усиление ударов России по гражданской инфраструктуре Украины.
Главные тезисы
- Зеленский напомнил, что Путин отверг все мирные предложения.
- Украина не сможет остановить Россию без помощи своих союзников.
Мир снова игнорирует военные преступления России
Глава государства еще раз обратил внимание международного сообщества на то, что российский диктатор Владимир Путин много раз отвергал все предложения остановить войну или хотя бы остановить удары.
Более того, прямо сейчас он делает все возможное, чтобы уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины — в частности, газовую инфраструктуру и энергосистему накануне зимы.
Он также напомнил о роли западных и международных цепей поставок в создании вооружений, которые использует страна-агрессорка.
