"Ноль реальной реакции". Зеленский раскритиковал мир после атак России

Мир снова игнорирует военные преступления России

Нет достойной, сильной реакции мира на все происходящее. На постоянное увеличение масштаба и наглости ударов. Именно поэтому Путин это делает: он просто смеется над Западом, над тем молчанием и отсутствием сильных ответных действий. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства еще раз обратил внимание международного сообщества на то, что российский диктатор Владимир Путин много раз отвергал все предложения остановить войну или хотя бы остановить удары.

Более того, прямо сейчас он делает все возможное, чтобы уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины — в частности, газовую инфраструктуру и энергосистему накануне зимы.

Ноль реальной реакции мира. Мы будем бороться, чтобы мир все же не молчал и чтобы Россия почувствовала ответ, — пообещал Владимир Зеленский. Поделиться

Он также напомнил о роли западных и международных цепей поставок в создании вооружений, которые использует страна-агрессорка.