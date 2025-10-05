День Учителя. Свириденко объявила важное решение

Рассказала об этих и других поддержках от Правительства учителям-участникам национальной Премии Global Teacher Prize Ukraine. Это 10 педагогов из разных регионов Украины, много общих проблем и вызовов школьного образования во время войны. Я благодарю за искренний диалог и готовность делиться своими вопросами и предложениями. С Днем Учителя! Спасибо каждому и каждому, кто обучает детей и вкладывает в это душу, за вашу стойкость и ежедневный труд.