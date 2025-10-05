День Учителя. Свириденко объявила важное решение

Ежегодно в первое воскресенье октября в Украине отмечают День работников образования. С заявлением на этот счет выступила глава Кабинета министров Юлия Свириденко. Она не только поздравила педагогов и поблагодарила их за труд, но и сообщила, что учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов.
Главные тезисы
- Свириденко отмечает, что украинские учителя остаются с детьми и продолжают учить в условиях постоянных тревог и обстрелов.
- Более того, они внедряют новые подходы для улучшения процесса обучения.
Украинские учителя получат дополнительную финансовую поддержку
Что важно понимать, оно относится к 25 тысячам учителей из 84 общин Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.
По словам Свириденко, средства будут начислены в октябре — за период с 1 сентября этого года.
Более того, указано, что в бюджете на следующий год Кабинет министров предусмотрел повышение зарплаты педагогических работников на 50%.
