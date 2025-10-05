День Учителя. Свириденко объявила важное решение
Категория
Украина
Дата публикации

День Учителя. Свириденко объявила важное решение

Юлия Свириденко
Украинские учителя получат дополнительную финансовую поддержку
Читати українською

Ежегодно в первое воскресенье октября в Украине отмечают День работников образования. С заявлением на этот счет выступила глава Кабинета министров Юлия Свириденко. Она не только поздравила педагогов и поблагодарила их за труд, но и сообщила, что учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов.

Главные тезисы

  • Свириденко отмечает, что украинские учителя остаются с детьми и продолжают учить в условиях постоянных тревог и обстрелов.
  • Более того, они внедряют новые подходы для улучшения процесса обучения.

Украинские учителя получат дополнительную финансовую поддержку

Теперь учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Такое решение было принято на заседании Правительства.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Глава Правительства Украины

Что важно понимать, оно относится к 25 тысячам учителей из 84 общин Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

По словам Свириденко, средства будут начислены в октябре — за период с 1 сентября этого года.

Более того, указано, что в бюджете на следующий год Кабинет министров предусмотрел повышение зарплаты педагогических работников на 50%.

Рассказала об этих и других поддержках от Правительства учителям-участникам национальной Премии Global Teacher Prize Ukraine. Это 10 педагогов из разных регионов Украины, много общих проблем и вызовов школьного образования во время войны. Я благодарю за искренний диалог и готовность делиться своими вопросами и предложениями. С Днем Учителя! Спасибо каждому и каждому, кто обучает детей и вкладывает в это душу, за вашу стойкость и ежедневный труд.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Убийство украинки Ирины Заруцкой. В США подписали специальный закон
Власти США принимают новые решения после убийства украинки Заруцкой
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины обезвредила 439 дронов и 45 ракет во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы сил ПВО за 4-5 октября
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Стоит бояться". Экс-генсек НАТО обратился к Европе на фоне провокаций Путина
Робертсон озвучил свою позицию

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?