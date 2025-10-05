Убийство украинки Ирины Заруцкой. В США подписали специальный закон

В Штатах подписали так называемый "Закон Ирины", названный в честь 23-летней убитой беженцы из Украины Ирины Заруцкой. Его главная цель — усилить надзор за преступниками, освобожденными под залог. Более того, он отменяет возможность увольнения без денежного залога для ряда насильственных преступлений и лиц, повторно совершающих правонарушения.

Власти США принимают новые решения после убийства украинки Заруцкой

Новый закон подписал губернатор штата Северная Каролина Джош Стэйн.

Что важно понимать, этот документ:

запрещает безналичный залог за некоторые насильственные преступления и для большинства рецидивистов,

ограничивает полномочия магистратов и судей в принятии решений об освобождении до судебного разбирательства,

позволяет главному судье штата отстранять магистратов от исполнения обязанностей,

требует, чтобы больше подсудимых проходило оценку психического здоровья.

Губернатор штата Северная Каролина Джош Стейн объяснил, почему решил подписать "Закон Ирины".

Таким образом, он призывает судебную власть уделять особое внимание людям, которые могут представлять чрезвычайный риск насилия, прежде чем определять залог.

Несмотря на это, губернатор отметил, что имеет замечания по этому закону.

Главная проблема заклчается в том, что закон слишком фокусируется на праве подсудимого на залог, а не на опасности, которую он представляет.