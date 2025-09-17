Убийство Ирины Заруцкой. Известный рэпер DaBaby посвятил украинке песню

Известный американский рэпер DaBaby представил видеоработу на композицию Save Me (Спаси меня), посвященную истории убийства украинки Ирины Заруцкой в США. Артист решился полностью воспроизвести события того трагического дня.

Рэпер DaBaby не дает миру забыть об Ирине Заруцкой

В начале видеоработы команда артиста лаконично рассказывает историю украинки Ирины, которая переехала в США, убегая от российской войны.

Девушка не знала, что даже в Штатах ее подстерегает опасность.

По словам режиссеров клипа, у них была важная цель — максимально точно визуализировать ситуацию, которая предшествовала трагедии в трамвае.

С этой целью они подобрали актеров максимально похожих на свидетелей, жертву и убийцу, однако сменили финал этой трагической истории.

В тот момент, когда убийца должен был напасть на девушку, сидевший рядом DaBaby хватает его за руку, тем самым останавливая его и спасая прототип украинки. В конце рэпер выводит злоумышленника из транспорта и передает в руки правоохранителей. Поделиться

Что важно знать об убийстве Ирины Заруцкой

23-летняя украинка Ирина Заруцкая была убита 22 августа 2025 года во время движения в трамвае в Шарлотте (штат Северная Каролина).

Незнакомец, сидевший позади девушки, внезапно напал на нее, нанеся несколько ножевых ударов. Девушка скончалась на месте.

Убийца — Декарлос Браун-младший, пытался скрыться, однако его задержали.