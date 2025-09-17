Вбивство Ірини Заруцької. Відомий репер DaBaby присвятив українці пісню

Відомий американський репер DaBaby представив відеороботу на композицію Save Me (Врятуй мене), яка присвячена історії вбивства українки Ірини Заруцької у США. Артист наважився повністю відтворив події того трагічного дня.

Репер DaBaby не дає світу забути про Ірину Заруцьку

На початку відеороботи команда артиста лаконічно розповідає історію українки Ірини, яка переїхала в США, тікаючи від російської війни.

Дівчина не знала, що навіть в Штатах на неї чатує небезпека.

За словами режисерів кліпу, у них була важлива ціль — максимально точно візуалізувати ситуацію, яка передувала трагедії у трамваї.

З цією метою вони підібрали акторів максимально схожих на свідків, жертву та вбивцю, проте змінили фінал цієї трагічної історії.

У той момент, коли вбивця мав напасти на дівчину, DaBaby, який сидів поруч, хапає його за руку, тим самим зупиняючи його та рятуючи прототип українки. Вкінці репер виводить зловмисника з транспорту та передає у руки правоохоронців. Поширити

Що важливо знати про вбивство Ірини Заруцької

23-річну українку Ірину Заруцьку було вбито 22 серпня 2025 року під час руху в трамваї у Шарлотті (штат Північна Кароліна).

Незнайомець, який сидів позаду дівчини, раптово напав на неї, завдавши кілька ножових ударів. Дівчина померла на місці.

Вбивця — Декарлос Браун-молодший, який намагався втекти, однак його затримали.