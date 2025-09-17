Вбивство Ірини Заруцької. Відомий репер DaBaby присвятив українці пісню

Відомий американський репер DaBaby представив відеороботу на композицію Save Me (Врятуй мене), яка присвячена історії вбивства українки Ірини Заруцької у США. Артист наважився повністю відтворив події того трагічного дня.
Головні тези:
- Фінал відеороботи DaBaby здивував багатьох глядачів.
- Влада США підтвердила, що вбивця мав проблеми із законом.
Репер DaBaby не дає світу забути про Ірину Заруцьку
На початку відеороботи команда артиста лаконічно розповідає історію українки Ірини, яка переїхала в США, тікаючи від російської війни.
Дівчина не знала, що навіть в Штатах на неї чатує небезпека.
За словами режисерів кліпу, у них була важлива ціль — максимально точно візуалізувати ситуацію, яка передувала трагедії у трамваї.
З цією метою вони підібрали акторів максимально схожих на свідків, жертву та вбивцю, проте змінили фінал цієї трагічної історії.
Що важливо знати про вбивство Ірини Заруцької
23-річну українку Ірину Заруцьку було вбито 22 серпня 2025 року під час руху в трамваї у Шарлотті (штат Північна Кароліна).
Незнайомець, який сидів позаду дівчини, раптово напав на неї, завдавши кілька ножових ударів. Дівчина померла на місці.
Вбивця — Декарлос Браун-молодший, який намагався втекти, однак його затримали.
Влада США офіційно підтвердила, що нападник раніше неодноразово мав проблеми із законом.
