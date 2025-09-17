Вбивство Ірини Заруцької. Відомий репер DaBaby присвятив українці пісню
Категорія
Культура
Дата публікації

Вбивство Ірини Заруцької. Відомий репер DaBaby присвятив українці пісню

Репер DaBaby не дає світу забути про Ірину Заруцьку
Джерело:  online.ua

Відомий американський репер DaBaby представив відеороботу на композицію Save Me (Врятуй мене), яка присвячена історії вбивства українки Ірини Заруцької у США. Артист наважився повністю відтворив події того трагічного дня.

Головні тези:

  • Фінал відеороботи DaBaby здивував багатьох глядачів.
  • Влада США підтвердила, що вбивця мав проблеми із законом.

Репер DaBaby не дає світу забути про Ірину Заруцьку

На початку відеороботи команда артиста лаконічно розповідає історію українки Ірини, яка переїхала в США, тікаючи від російської війни.

Дівчина не знала, що навіть в Штатах на неї чатує небезпека.

За словами режисерів кліпу, у них була важлива ціль — максимально точно візуалізувати ситуацію, яка передувала трагедії у трамваї.

З цією метою вони підібрали акторів максимально схожих на свідків, жертву та вбивцю, проте змінили фінал цієї трагічної історії.

У той момент, коли вбивця мав напасти на дівчину, DaBaby, який сидів поруч, хапає його за руку, тим самим зупиняючи його та рятуючи прототип українки. Вкінці репер виводить зловмисника з транспорту та передає у руки правоохоронців.

Що важливо знати про вбивство Ірини Заруцької

23-річну українку Ірину Заруцьку було вбито 22 серпня 2025 року під час руху в трамваї у Шарлотті (штат Північна Кароліна).

Незнайомець, який сидів позаду дівчини, раптово напав на неї, завдавши кілька ножових ударів. Дівчина померла на місці.

Вбивця — Декарлос Браун-молодший, який намагався втекти, однак його затримали.

Влада США офіційно підтвердила, що нападник раніше неодноразово мав проблеми із законом.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Документальний фільм «Джамала: Пісні свободи» переміг на кінофестивалі у Каннах
Джамала
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Дантес зачарував мережу новим звучанням пісні Ірини Білик "Одинокая"
Володимир Дантес
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Найкращі пісні про жінок всіх часів — рейтинг слухачів
15 найкращих пісень про жінок всіх часів:

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?