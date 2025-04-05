Найкращі пісні про жінок всіх часів — рейтинг слухачів

Користувачі американського сайту Ranker обрали одразу 15 найкращих хітів в історії людства, які оспівують красу, ніжність та мудрість жінок. До рейтингу потрапили багато легендарних виконавців, зокрема Майкл Джексон, Боб Ділан та навіть Мадонна.
Головні тези:
- Музичний рейтинг вражає своєю різноманітністю.
- Слухаючи ці хіти, можна відчути велич та вплив жінок на культуру та історію.
15 найкращих пісень про жінок всіх часів:
The Doors — "L.A. Woman"
Michael Bolton — "When a Man Loves a Woman"
Bob Dylan — "Lay, Lady, Lay"
Tom Petty and the Heartbreakers — "Аmerican girl"
John Lennon — "Woman"
Cyndi Lauper — "Girls Just Want To Have Fun"
Electric Light Orchestra — "Evil Woman"
The Guess Who — "American Woman"
Queen — "Fat Bottomed Girls"
Michael Jackson — "Billie Jean"
Madonna — "Material Girl"
Kiss — "Hard Luck Woman"
Aerosmith — "Walk This Way"
Deep Purple — "Kentucky Woman"
The Rolling Stones — "Parachute Woman"
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