Найкращі пісні про жінок всіх часів — рейтинг слухачів
Категорія
Культура
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Найкращі пісні про жінок всіх часів — рейтинг слухачів

15 найкращих пісень про жінок всіх часів:
Джерело:  online.ua

Користувачі американського сайту Ranker обрали одразу 15 найкращих хітів в історії людства, які оспівують красу, ніжність та мудрість жінок. До рейтингу потрапили багато легендарних виконавців, зокрема Майкл Джексон, Боб Ділан та навіть Мадонна.

Головні тези:

  • Музичний рейтинг вражає своєю різноманітністю.
  • Слухаючи ці хіти, можна відчути велич та вплив жінок на культуру та історію.

15 найкращих пісень про жінок всіх часів:

The Doors — "L.A. Woman"

Michael Bolton — "When a Man Loves a Woman"

Bob Dylan — "Lay, Lady, Lay"

Tom Petty and the Heartbreakers — "Аmerican girl"

John Lennon — "Woman"

Cyndi Lauper — "Girls Just Want To Have Fun"

Electric Light Orchestra — "Evil Woman"

The Guess Who — "American Woman"

Queen — "Fat Bottomed Girls"

Michael Jackson — "Billie Jean"

Madonna — "Material Girl"

Kiss — "Hard Luck Woman"

Aerosmith — "Walk This Way"

Deep Purple  — "Kentucky Woman"

The Rolling Stones — "Parachute Woman"

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