alyona alyona та Kler вразили спільним треком "Запроси мене" — відео

Зірка української реп-сцени alyona alyona та співачка Kler представили чуттєву композицію про кохання, яка отримала назву "Запроси мене".
Головні тези:
- У композиції оспівується чуттєва історія двох закоханих, що бояться проявити свої почуття.
- Пісня пропонує повернутися у часи шкільних дискотек, надихаючи слухачів на ностальгію.
alyona alyona та Kler об'єдналися заради гучного хіта
За словами самих артисток, "Запроси мене" — це трек, головна ціль якого — повернути слухачів у часи шкільних дискотек.
Окрім того, це чуттєва історія про двох закоханих, які бояться зізнатися у почуттях, але їхні погляди говорять самі за себе.
Традиційно alyona alyona зачитала реп у пісні, а Kler відповідала за приспів.
Як слухачі відреагували на спільний трек співачок:
Дякую, дякую, дякую дівчатка за вашу творчість;
Я згадала своє перше кохання і як він сміливо запросив мене на дискотеці на танець;
Така чудова робота. Чуттєва пісня. Гарний кліп, дует, аранжування! Дякую!;
Чудовий приспів! Фрагмент з фінальним танцем;
Круто! Мені дуже сподобалося. Дякую за Вашу творчість!
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