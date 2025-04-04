alyona alyona та Kler вразили спільним треком "Запроси мене" — відео

Зірка української реп-сцени alyona alyona та співачка Kler представили чуттєву композицію про кохання, яка отримала назву "Запроси мене".

alyona alyona та Kler об'єдналися заради гучного хіта

За словами самих артисток, "Запроси мене" — це трек, головна ціль якого — повернути слухачів у часи шкільних дискотек.

Окрім того, це чуттєва історія про двох закоханих, які бояться зізнатися у почуттях, але їхні погляди говорять самі за себе.

Ніжна, танцювальна, сповнена емоцій. Нехай вона надихне вас зробити перший крок або нагадає про той самий незабутній момент вашого життя, — йдеться в дописі до кліпу. Поширити

Традиційно alyona alyona зачитала реп у пісні, а Kler відповідала за приспів.

Як слухачі відреагували на спільний трек співачок: