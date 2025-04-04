alyona alyona та Kler вразили спільним треком "Запроси мене" — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

alyona alyona та Kler вразили спільним треком "Запроси мене" — відео

alyona alyona та Kler об'єдналися заради гучного хіта
Джерело:  online.ua

Зірка української реп-сцени alyona alyona та співачка Kler представили чуттєву композицію про кохання, яка отримала назву "Запроси мене".

Головні тези:

  • У композиції оспівується чуттєва історія двох закоханих, що бояться проявити свої почуття.
  • Пісня пропонує повернутися у часи шкільних дискотек, надихаючи слухачів на ностальгію. 

alyona alyona та Kler об'єдналися заради гучного хіта

За словами самих артисток, "Запроси мене" — це трек, головна ціль якого — повернути слухачів у часи шкільних дискотек.

Окрім того, це чуттєва історія про двох закоханих, які бояться зізнатися у почуттях, але їхні погляди говорять самі за себе.

Ніжна, танцювальна, сповнена емоцій. Нехай вона надихне вас зробити перший крок або нагадає про той самий незабутній момент вашого життя, — йдеться в дописі до кліпу.

Традиційно alyona alyona зачитала реп у пісні, а Kler відповідала за приспів.

Як слухачі відреагували на спільний трек співачок:

  • Дякую, дякую, дякую дівчатка за вашу творчість;

  • Я згадала своє перше кохання і як він сміливо запросив мене на дискотеці на танець;

  • Така чудова робота. Чуттєва пісня. Гарний кліп, дует, аранжування! Дякую!;

  • Чудовий приспів! Фрагмент з фінальним танцем;

  • Круто! Мені дуже сподобалося. Дякую за Вашу творчість!

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