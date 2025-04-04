alyona alyona и Kler поразили совместным треком "Запроси мене" — видео

Звезда украинской рэп-сцены alyona alyona и певица Kler представили чувственную композицию о любви, которая получила название "Запроси мене".

alyona alyona и Kler объединились ради громкого хита

По словам самих артисток, "Запроси мене" — это трек, главная цель которого — вернуть слушателей во времена школьных дискотек.

Кроме того, это чувственная история о двух влюбленных, которые боятся признаться в чувствах, но их взгляды говорят сами за себя.

Нежная, танцевальная, полная эмоций. Пусть она вдохновит вас сделать первый шаг или напомнит о том самом незабываемом моменте вашей жизни. Поделиться

Традиционно alyona alyona зачитала рэп в песне, а Kler отвечала за припев.

Как слушатели отреагировали на общий трек певиц: