alyona alyona и Kler поразили совместным треком "Запроси мене" — видео

Звезда украинской рэп-сцены alyona alyona и певица Kler представили чувственную композицию о любви, которая получила название "Запроси мене".
Главные тезисы
- В композиции воспевается чувственная история двух влюбленных, боящихся проявить свои чувства.
- Песня предлагает вернуться во времена школьных дискотек, вдохновляя слушателей на ностальгию.
alyona alyona и Kler объединились ради громкого хита
По словам самих артисток, "Запроси мене" — это трек, главная цель которого — вернуть слушателей во времена школьных дискотек.
Кроме того, это чувственная история о двух влюбленных, которые боятся признаться в чувствах, но их взгляды говорят сами за себя.
Традиционно alyona alyona зачитала рэп в песне, а Kler отвечала за припев.
Как слушатели отреагировали на общий трек певиц:
Спасибо, спасибо, спасибо девочки за ваше творчество;
Я вспомнила свою первую любовь, и как он смело пригласил меня на дискотеке на танец;
Такая отличная работа. Чувственная песня. Хороший клип, дуэт, аранжировка! Спасибо!;
Прекрасный припев! Фрагмент с финальным танцем;
Круто! Мне очень понравилось. Спасибо за Ваше творчество!
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