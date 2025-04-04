alyona alyona и Kler поразили совместным треком "Запроси мене" — видео
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Шоу-бизнес
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alyona alyona и Kler поразили совместным треком "Запроси мене" — видео

alyona alyona и Kler объединились ради громкого хита
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Источник:  online.ua

Звезда украинской рэп-сцены alyona alyona и певица Kler представили чувственную композицию о любви, которая получила название "Запроси мене".

Главные тезисы

  • В композиции воспевается чувственная история двух влюбленных, боящихся проявить свои чувства.
  • Песня предлагает вернуться во времена школьных дискотек, вдохновляя слушателей на ностальгию.

alyona alyona и Kler объединились ради громкого хита

По словам самих артисток, "Запроси мене" — это трек, главная цель которого — вернуть слушателей во времена школьных дискотек.

Кроме того, это чувственная история о двух влюбленных, которые боятся признаться в чувствах, но их взгляды говорят сами за себя.

Нежная, танцевальная, полная эмоций. Пусть она вдохновит вас сделать первый шаг или напомнит о том самом незабываемом моменте вашей жизни.

Традиционно alyona alyona зачитала рэп в песне, а Kler отвечала за припев.

Как слушатели отреагировали на общий трек певиц:

  • Спасибо, спасибо, спасибо девочки за ваше творчество;

  • Я вспомнила свою первую любовь, и как он смело пригласил меня на дискотеке на танец;

  • Такая отличная работа. Чувственная песня. Хороший клип, дуэт, аранжировка! Спасибо!;

  • Прекрасный припев! Фрагмент с финальным танцем;

  • Круто! Мне очень понравилось. Спасибо за Ваше творчество!

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