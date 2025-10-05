Вбивство українки Ірини Заруцької. У США підписали спеціальний закон

У Штатах підписали так званий "Закон Ірини", названий на честь 23-річної вбитої біженки з України Ірини Заруцької. Його головна мета — посилити нагляд за злочинцями, яких звільнили під заставу. Ба більше, він скасовує можливість звільнення без грошової застави для низки насильницьких злочинів та осіб, які повторно скоюють правопорушення.
Головні тези:
- 23-річна Ірина Заруцька разом з родиною переїхала до США після початку повномасштабної війни РФ проти України.
- Вона загинула від нападу бездомного на залізничній станції в Північній Кароліні.
Влада США ухвалює нові рішення після вбивства українки Заруцької
Новий закон підписав губернатор штату Північна Кароліна Джош Стейн.
Що важливо розуміти, цей документ:
забороняє безготівкову заставу за деякі насильницькі злочини та для більшості рецидивістів,
обмежує повноваження магістратів і суддів в ухваленні рішень про звільнення до судового розгляду,
дозволяє головному судді штату відстороняти магістратів від виконання обов'язків,
вимагає, щоб більше підсудних проходили оцінку психічного здоров'я.
Губернатор штату Північна Кароліна Джош Стейн пояснив, чому вирішив підписати "Закон Ірини".
Таким чином він закликає судову владу приділяти особливу увагу людям, які можуть становити надзвичайний ризик насильства, перш ніж визначати заставу.
Попри це, губернатор зазначив, що має зауваження до цього закону.
Головна проблема полягає в тому, що закон занадто фокусується на праві підсудного на заставу, а не на небезпеці, яку він становить.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-