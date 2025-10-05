Вбивство українки Ірини Заруцької. У США підписали спеціальний закон

У Штатах підписали так званий "Закон Ірини", названий на честь 23-річної вбитої біженки з України Ірини Заруцької. Його головна мета — посилити нагляд за злочинцями, яких звільнили під заставу. Ба більше, він скасовує можливість звільнення без грошової застави для низки насильницьких злочинів та осіб, які повторно скоюють правопорушення.

Влада США ухвалює нові рішення після вбивства українки Заруцької

Новий закон підписав губернатор штату Північна Кароліна Джош Стейн.

Що важливо розуміти, цей документ:

забороняє безготівкову заставу за деякі насильницькі злочини та для більшості рецидивістів,

обмежує повноваження магістратів і суддів в ухваленні рішень про звільнення до судового розгляду,

дозволяє головному судді штату відстороняти магістратів від виконання обов'язків,

вимагає, щоб більше підсудних проходили оцінку психічного здоров'я.

Губернатор штату Північна Кароліна Джош Стейн пояснив, чому вирішив підписати "Закон Ірини".

Таким чином він закликає судову владу приділяти особливу увагу людям, які можуть становити надзвичайний ризик насильства, перш ніж визначати заставу.

Попри це, губернатор зазначив, що має зауваження до цього закону.

Головна проблема полягає в тому, що закон занадто фокусується на праві підсудного на заставу, а не на небезпеці, яку він становить.