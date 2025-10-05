День Учителя. Свириденко оголосила важливе рішення
День Учителя. Свириденко оголосила важливе рішення

Юлія Свириденко
Українські вчителі отримають додаткову фінансову підтримку

Щорічно в першу неділю жовтня в Україні святкують День працівників освіти. З заявою з цього приводу виступила глава Кабінету міністрів Юлія Свириденко. Вона не лише привітала педагогів та подякувала їм за працю, а й повідомила, що вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. 

Головні тези:

  • Свириденко наголошує, що українські вчителі залишаються з дітьми і продовжують навчати в умовах постійних тривог і обстрілів.
  • Ба більше, вони впроваджують нові підходи для поліпшення процесу навчання.

Українські вчителі отримають додаткову фінансову підтримку

Відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Глава Уряду України

Що важливо розуміти, воно стосується 25 тисяч учителів з 84 громад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

За словами Свириденко, кошти будуть нараховані в жовтні — за період з 1 вересня цього року.

Ба більше, вказано, що в бюджеті на наступний рік Кабінет міністрів передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%.

Розповіла про ці та інші підтримки від Уряду вчителям-учасникам національної Премії Global Teacher Prize Ukraine. Це 10 педагогів з різних регіонів України, багато спільних проблем і викликів шкільної освіти у час війни. Я дякую за щирий діалог і готовність ділитися своїми питаннями і пропозиціями. З Днем Вчителя! Дякуємо кожному і кожній, хто навчає дітей і вкладає в це душу, за вашу стійкість та щоденну працю.

