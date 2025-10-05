День Учителя. Свириденко оголосила важливе рішення

Щорічно в першу неділю жовтня в Україні святкують День працівників освіти. З заявою з цього приводу виступила глава Кабінету міністрів Юлія Свириденко. Вона не лише привітала педагогів та подякувала їм за працю, а й повідомила, що вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків.
Головні тези:
- Свириденко наголошує, що українські вчителі залишаються з дітьми і продовжують навчати в умовах постійних тривог і обстрілів.
- Ба більше, вони впроваджують нові підходи для поліпшення процесу навчання.
Українські вчителі отримають додаткову фінансову підтримку
Що важливо розуміти, воно стосується 25 тисяч учителів з 84 громад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
За словами Свириденко, кошти будуть нараховані в жовтні — за період з 1 вересня цього року.
Ба більше, вказано, що в бюджеті на наступний рік Кабінет міністрів передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%.
