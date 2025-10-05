День Учителя. Свириденко оголосила важливе рішення

Розповіла про ці та інші підтримки від Уряду вчителям-учасникам національної Премії Global Teacher Prize Ukraine. Це 10 педагогів з різних регіонів України, багато спільних проблем і викликів шкільної освіти у час війни. Я дякую за щирий діалог і готовність ділитися своїми питаннями і пропозиціями. З Днем Вчителя! Дякуємо кожному і кожній, хто навчає дітей і вкладає в це душу, за вашу стійкість та щоденну працю.