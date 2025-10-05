"Европу ждет день Перл-Харбора". Что именно задумал Путин
"Европу ждет день Перл-Харбора". Что именно задумал Путин

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Эксглава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис обратился в Европу и мир с важным предупреждением. По его убеждению, гибридная война диктатора Владимира Путина и бездействие НАТО приближают начало третьей мировой войны.

Главные тезисы

  • НАТО может не отследить момент, когда перейдет к войне с РФ.
  • Путин пытается понять, где проходят “красные линии” Альянса.

Ландсбергис призвал мир не игнорировать действия Путина

Дипломат обратил внимание на то, что Европа допускает все большую эскалацию, поскольку до сих пор не решилась дать отпор России.

Если так будет продолжаться, Европу ждет день Перл-Харбора, когда эскалацию будет настолько невозможно игнорировать, что она приведет к пробуждению Запада, — предупредил экс-глава МИД Литвы.

На фоне последних событий Ландсбергис озвучил прогноз, что последующие провокации могут привести к активизации статьи 5 Устава НАТО.

А это фактически будет означать, что "будет слишком поздно" — начнется война Альянса с Россией.

В 2022 году я утверждал, что НАТО должно было отреагировать, но вот мы снова здесь. Налицо явная эскалация, а мы все равно ничего не делаем, — публично пожаловался дипломат.

Все чаще звучат предположения, что вторжение российских дронов в Европу — это проверка решимости НАТО и поиск его "красных линий".

Ландсбергис также склоняется к этому мнению, поэтому прогнозирует дальнейшую эскалацию:

Теперь Путин понимает, что 20 залетевших в Польшу беспилотников подпадают под статью 4, а 12 минут в воздушном пространстве Эстонии — все еще не под статью 5. Он будет продолжать продвигать эту линию.

