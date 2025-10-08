Українські воїни ліквідували ще 1010 російських окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни ліквідували ще 1010 російських окупантів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ,  протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, одну станцію РЕБ, одну радіолокаційну станцію, три склади та ще одну іншу важливу ціль армії РФ.

Головні тези:

  • Почався 1323 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Протягом 7 жовтня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 8 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1118370 (+1010) осіб;

  • танків — 11240 (+2) од;

  • бойових броньованих машин — 23324 (+5) од;

  • артилерійських систем (+26) од;

  • РСЗВ — 1517 (+1) од;

  • засоби ППО — 1225 (+1) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 67965 (+401);

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 63650 (+75).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вчора противник завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 177 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 5012 обстрілів, зокрема 168 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6159 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Степногірськ Запорізької області; Зеленодольськ Дніпропетровської області; Садове Херсонської області.

