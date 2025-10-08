Українські воїни ліквідували ще 1010 російських окупантів

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, одну станцію РЕБ, одну радіолокаційну станцію, три склади та ще одну іншу важливу ціль армії РФ.
Головні тези:
- Почався 1323 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом 7 жовтня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 8 жовтня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1118370 (+1010) осіб;
танків — 11240 (+2) од;
бойових броньованих машин — 23324 (+5) од;
артилерійських систем (+26) од;
РСЗВ — 1517 (+1) од;
засоби ППО — 1225 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 67965 (+401);
автомобільна техніка та автоцистерни — 63650 (+75).
Вчора противник завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 177 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 5012 обстрілів, зокрема 168 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6159 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Степногірськ Запорізької області; Зеленодольськ Дніпропетровської області; Садове Херсонської області.
