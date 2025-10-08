Украинские воины ликвидировали еще 1010 российских оккупантов

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну станцию РЭБ, одну радиолокационную станцию, три состава и еще другую важную цель армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 8 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1118370 (+1010) человек;

танков — 11240 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 23324 (+5) ед;

артиллерийских систем (+26) ед;

РСЗО — 1517 (+1) ед;

средства ПВО — 1225 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 67965 (+401);

автомобильная техника и автоцистерны — 63650 (+75).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вчера противник нанес один ракетный и 82 авиационных удара, применил одну ракету, сбросил 177 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 5012 обстрелов, в том числе 168 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6159 дронов-камикадзе.