Украинские воины ликвидировали еще 1010 российских оккупантов

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну станцию РЭБ, одну радиолокационную станцию, три состава и еще другую важную цель армии РФ.
Главные тезисы
- Начался 1323 день полномасштабной войны России против Украины.
- В течение 7 октября на фронте произошло 200 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 8 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1118370 (+1010) человек;
танков — 11240 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 23324 (+5) ед;
артиллерийских систем (+26) ед;
РСЗО — 1517 (+1) ед;
средства ПВО — 1225 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 67965 (+401);
автомобильная техника и автоцистерны — 63650 (+75).
Вчера противник нанес один ракетный и 82 авиационных удара, применил одну ракету, сбросил 177 управляемых авиабомб.
Кроме этого, произвел 5012 обстрелов, в том числе 168 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6159 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Железнодорожное, Степногорск Запорожской области; Зеленодольск Днепропетровской области; Садовое Херсонской области.
