ЗСУ відрізали армію РФ від постачання на Сумщині

Американський Інституту вивчення війни має дані про те, що в Сумській області Сили оборони України за допомогою своїх дронів перекрили російським підрозділам наземні лінії зв'язку та шляхи постачання, зокрема й води.
Головні тези:
- Вороже військове командування в районі Юнаківки складається з офіцерів без бойового досвіду.
- Вони нічого не роблять для вивезення поранених та вбитих з поля бою.
Що відомо про нові успіхи ЗСУ на Сумщині
Згідно з даними американських аналітиків, російські загарбники на цій ділянці фронту продовжили наступальні операції, однак просунутися вперед вкотре не змогли.
Важливим фактором у розвитку бойових дій стало перекриття українськими дронами всіх російських наземних ліній зв'язку та шляхів постачання.
На цьому тлі Північне угруповання військ, яке утримує позиції в Юнаківці, не отримує води вже 8 днів, тому росіяни збирають дощову воду.
Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що військове командування в районі Юнаківки складається з офіцерів без бойового досвіду.
Також вказано, що російські окупанти не зупиняють свій наступ на півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука, однак і тут не мають жодних успіхів.
