ЗСУ відрізали армію РФ від постачання на Сумщині
ЗСУ відрізали армію РФ від постачання на Сумщині

Що відомо про нові успіхи ЗСУ на Сумщині
Джерело:  ISW

Американський Інституту вивчення війни має дані про те, що в Сумській області Сили оборони України за допомогою своїх дронів перекрили російським підрозділам наземні лінії зв'язку та шляхи постачання, зокрема й води.

Головні тези:

  • Вороже військове командування в районі Юнаківки складається з офіцерів без бойового досвіду.
  • Вони нічого не роблять для вивезення поранених та вбитих з поля бою.

Що відомо про нові успіхи ЗСУ на Сумщині

Згідно з даними американських аналітиків, російські загарбники на цій ділянці фронту продовжили наступальні операції, однак просунутися вперед вкотре не змогли.

Важливим фактором у розвитку бойових дій стало перекриття українськими дронами всіх російських наземних ліній зв'язку та шляхів постачання.

На цьому тлі Північне угруповання військ, яке утримує позиції в Юнаківці, не отримує води вже 8 днів, тому росіяни збирають дощову воду.

Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що військове командування в районі Юнаківки складається з офіцерів без бойового досвіду.

Вони знаходяться у тилових штабах за 20 км від лінії зіткнення та відмовляються вивозити поранених та вбитих.

Також вказано, що російські окупанти не зупиняють свій наступ на півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука, однак і тут не мають жодних успіхів.

На Куп'янському напрямку російські війська продовжують використовувати диверсійно-розвідувальні групи для просування, а для форсування річки Оскіл вони використовують канати та надувні човни.

