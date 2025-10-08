Зеленський публічно розкрив одну з таємниць Путіна

Глава держави Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Після цього він сповістив міжнародну спільноту, що російський диктатор Володимир Путін використовує танкери свого “тіньового флоту” для диверсій з дронами у країнах Європи.
Головні тези:
- Президент України закликав міжнародну спільноту реагувати на провокації та деструктивну активність Росії.
- Київ передав союзникам важливі дані про плани та наміри Путіна.
Зеленський озвучив Європі чітке попередження
За словами глави держави, він доручив керівнику Служби зовнішньої розвідки Іващенку ще активніше співпрацювати зі союзниками Києва, які можуть ще більше допомогти Україні зброєю та необхідними інвестиціями.
Як зазначив український лідер, усі важливі дані з цього приводу Київ передає союзникам.
На цьому тлі Володимир Зеленський нагадав: вкрай важливо, щоб були відчутні кроки міжнародної спільноти на провокації Путіна.
