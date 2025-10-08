Зеленский публично раскрыл одну из тайн Путина
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский публично раскрыл одну из тайн Путина

Владимир Зеленский
Зеленский озвучил Европе четкое предупреждение
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы внешней разведки Олега Иващенко. После этого он сообщил международному сообществу, что российский диктатор Владимир Путин использует танкеры своего теневого флота для диверсий с дронами в странах Европы.

Главные тезисы

  • Президент призвал международное сообщество реагировать на провокации и деструктивную активность России.
  • Киев передал союзникам важные данные о планах и намерениях Путина.

Зеленский озвучил Европе четкое предупреждение

По словам главы государства, он поручил руководителю Службы внешней разведки Иващенко еще более активно сотрудничать с союзниками Киева, которые могут еще больше помочь Украине оружием и необходимыми инвестициями.

Подробно глава внешней разведки доложил, как россияне используют танкеры своего теневого флота, и не только для финансирования войны, но и для диверсий и различных дестабилизаций в Европе. Недавние случаи запуска дронов из танкеров — это один из таких примеров.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил украинский лидер, все важные данные на этот счет Киев передает союзникам.

На этом фоне Владимир Зеленский напомнил, что очень важно, чтобы были ощутимы шаги международного сообщества в ответ на провокации Путина.

Россияне должны знать, что ни одну их деструктивную активность, все подлое, что они делают, мир без ответа не оставит. И постоянно мы придаем миру такую решимость, — добавил президент Украины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Европу ждет день Перл-Харбора". Что именно задумал Путин
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это безумие". Трамп удивил новым заявлением о войне РФ против Украины
Трамп признал, что переоценил свои возможности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала ТЭС ДТЭК — есть пострадавшие и серьезные повреждения
ДТЭК
ТЭС ДТЭК снова оказались под ударами РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?