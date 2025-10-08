Зеленский публично раскрыл одну из тайн Путина

Глава государства Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы внешней разведки Олега Иващенко. После этого он сообщил международному сообществу, что российский диктатор Владимир Путин использует танкеры своего теневого флота для диверсий с дронами в странах Европы.

Зеленский озвучил Европе четкое предупреждение

По словам главы государства, он поручил руководителю Службы внешней разведки Иващенко еще более активно сотрудничать с союзниками Киева, которые могут еще больше помочь Украине оружием и необходимыми инвестициями.

Подробно глава внешней разведки доложил, как россияне используют танкеры своего теневого флота, и не только для финансирования войны, но и для диверсий и различных дестабилизаций в Европе. Недавние случаи запуска дронов из танкеров — это один из таких примеров. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил украинский лидер, все важные данные на этот счет Киев передает союзникам.

На этом фоне Владимир Зеленский напомнил, что очень важно, чтобы были ощутимы шаги международного сообщества в ответ на провокации Путина.