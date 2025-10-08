РФ атаковала ТЭС ДТЭК — есть пострадавшие и серьезные повреждения

Утром 8 октября крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины ДТЭК официально подтвердил, что страна-агрессорка Россия в очередной раз совершила воздушное нападение на их ТЭС. Согласно последним данным, ранены двое работников.

ТЭС ДТЭК снова оказались под ударами РФ

По предварительной информации, ранены два энергетика. Им была оперативно предоставлена вся необходимая помощь, — сказано в официальном заявлении ДТЭК. Поделиться

Кроме того, указано, что российские захватчики серьезно повредили оборудование ТЭС.

Сейчас специалисты ДТЭК работают над оперативным устранением последствий.

Что важно понимать, всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны российскими оккупантами более 200 раз.

К слову, недавно глава Министерства энергетики Светлана Гринчук сообщила, что Украина будет вынуждена увеличить импорт газа примерно на 30% от предварительного плана из-за массированных российских ударов по газодобыче.

По ее словам, Украина привлекла для закупки газа ссуды на 800 млн долларов.