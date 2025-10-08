РФ атаковала ТЭС ДТЭК — есть пострадавшие и серьезные повреждения
Утром 8 октября крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины ДТЭК официально подтвердил, что страна-агрессорка Россия в очередной раз совершила воздушное нападение на их ТЭС. Согласно последним данным, ранены двое работников.

Главные тезисы

  • За время полномасштабной войны ДТЭК были обстреляны российскими оккупантами более 200 раз.
  • Украина планирует увеличить импорт газа на 30% из-за российских ударов по газодобыче.

По предварительной информации, ранены два энергетика. Им была оперативно предоставлена вся необходимая помощь, — сказано в официальном заявлении ДТЭК.

Кроме того, указано, что российские захватчики серьезно повредили оборудование ТЭС.

Сейчас специалисты ДТЭК работают над оперативным устранением последствий.

Что важно понимать, всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны российскими оккупантами более 200 раз.

К слову, недавно глава Министерства энергетики Светлана Гринчук сообщила, что Украина будет вынуждена увеличить импорт газа примерно на 30% от предварительного плана из-за массированных российских ударов по газодобыче.

По ее словам, Украина привлекла для закупки газа ссуды на 800 млн долларов.

Как только с послами G7 мы обсудили возможность расширения и этих кредитов, также под гарантии Еврокомиссии. И с некоторыми странами обсуждаем предоставление нам [финансирования] на грантовой основе именно для увеличения импорта природного газа.

