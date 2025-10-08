РФ атакувала ТЕС ДТЕК — є потерпілі й серйозні пошкодження
РФ атакувала ТЕС ДТЕК — є потерпілі й серйозні пошкодження

ТЕС ДТЕК знову опинилися під ударами РФ
Вранці 8 жовтня найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України ДТЕК офіційно підтвердив, що країна-агресорка Росія вкотре здійснила повітряний напад на їхні ТЕС. Згідно з останніми даними, поранені двоє працівників.

Головні тези:

  • За час повномасштабної війни ДТЕК були обстріляні російськими окупантами понад 200 разів.
  • Україна планує збільшити імпорт газу на 30% через російські удари по газовидобутку.

ТЕС ДТЕК знову опинилися під ударами РФ

За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу, — йдеться в офіційній заяві ДТЕК.

Окрім того, наголошується, що російські загарбники серйозно пошкодили обладнання ТЕС.

Наразі фахівців ДТЕК працюють над оперативним усуненням наслідків.

Що важливо розуміти, загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні російськими окупантами понад 200 разів.

До слова, нещодавно очільниця Міністерства енергетики Світлана Гринчук повідомила, що Україна буде вимушена збільшити імпорт газу приблизно на 30% від попереднього плану через масовані російські удари по газовидобутку.

За її словами, Україна залучила для закупівлі газу позики на 800 млн доларів.

Щойно з послами G7 ми обговорили можливість розширення і цих кредитів, також під гарантії Єврокомісії. І з деякими країнами обговорюємо надання нам [фінансування] на грантовій основі саме для збільшення імпорту природного газу.

Світлана Гринчук

Світлана Гринчук

Міністерка енергетики України

