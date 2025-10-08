РФ атакувала ТЕС ДТЕК — є потерпілі й серйозні пошкодження

Вранці 8 жовтня найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України ДТЕК офіційно підтвердив, що країна-агресорка Росія вкотре здійснила повітряний напад на їхні ТЕС. Згідно з останніми даними, поранені двоє працівників.

ТЕС ДТЕК знову опинилися під ударами РФ

За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу, — йдеться в офіційній заяві ДТЕК. Поширити

Окрім того, наголошується, що російські загарбники серйозно пошкодили обладнання ТЕС.

Наразі фахівців ДТЕК працюють над оперативним усуненням наслідків.

Що важливо розуміти, загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні російськими окупантами понад 200 разів.

До слова, нещодавно очільниця Міністерства енергетики Світлана Гринчук повідомила, що Україна буде вимушена збільшити імпорт газу приблизно на 30% від попереднього плану через масовані російські удари по газовидобутку.

За її словами, Україна залучила для закупівлі газу позики на 800 млн доларів.