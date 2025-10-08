"Смертоносна зброя". Україна готується до постачання Tomahawk

Один із провідних фахівців із нацбезпеки США заявив журналістам, що процес надання Україні американських ракет "Томагавк" може розтягнутися на місяці. Ба більше, він припустив, що ЗСУ можуть жодного разу не скористатися цією зброєю, однак факт її наявності в України все одно впливе на російського диктатора Володимира Путіна.

Україна все ж отримає Tomahawk

За словами експерта, це дійсно “смертоносна зброя”, тому процес її постачання Києву буде тривалим.

Однак російські удари по енергосистемі України з наближенням зими роблять переговори про військову допомогу особливо актуальними. Поширити

Видання The Telegraph звертає увагу на те, що дальність "Томагавка" в 2574 км.

Ба більше, саме здатність цієї ракети нести ядерні боєголовки є ускладнюючим фактором, адже вона може дістати навіть до Москви.

Російський диктатор Володимир Путін уже усвідомив серйозність ситуації та почав публічно почав погрожувати Дональду Трампу.

Офіційний представник Білого дому заявив, що їм нема чого додати про плани поставок "Томагавків", крім того, що вже сказав Трамп.