"Смертоносное оружие". Украина готовится к поставке Tomahawk
Категория
Политика
Дата публикации

"Смертоносное оружие". Украина готовится к поставке Tomahawk

Украина все же получит Tomahawk
Источник:  The Telegraph

Один из ведущих специалистов по национальной безопасности США заявил журналистам, что процесс предоставления Украине американских ракет "Томагавк" может растянуться на месяцы. Более того, он предположил, что ВСУ могут никогда не воспользоваться этим оружием, однако факт его наличия у Украины все равно влияет на российского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Tomahawk способны преодолеть расстояние в 2574 км и могут нести ядерные боеголовки.
  • Они станут серьезным вызовом для страны-агрессорки России.

Украина все же получит Tomahawk

По словам эксперта, это действительно "смертоносное оружие", поэтому процесс его поставки Киеву будет длительным.

Однако российские удары по энергосистеме Украины с приближением зимы делают переговоры о военной помощи особенно актуальными.

Издание The Telegraph обращает внимание на то, что дальность "Томагавк" — 2574 км.

Более того, именно способность этой ракеты нести ядерные боеголовки является усложняющим фактором, ведь она может добраться даже до Москвы.

Российский диктатор Владимир Путин уже осознал серьезность ситуации и начал публично угрожать Дональду Трампу.

Официальный представитель Белого дома заявил, что им нечего добавить о планах поставок "Томагавков", кроме того, что сказал Трамп.

По мнению экспертов, эти ракеты, если они все же доедут до Украины, можно использовать как важный инструмент для постепенного усиления давления на Путина, чтобы посадить его за стол переговоров по прекращению войны в Украине.

Зеленский озвучил Европе четкое предупреждение

